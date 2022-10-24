Белый дом ответил на призыв 30 конгрессменов начать переговоры с Россией

Зеленский не считает подходящим вести переговоры с Россией сейчас, США не станут настаивать, отметили в Белом доме. Ранее 30 конгрессменов-демократов призвали Байдена удвоить усилия по заключению мира, надавив на Киев

Джон Кирби (Фото: Chris Kleponis / CNP / Global Look Press)

Вашингтон не намерен вести переговоры с Москвой без участия Киева, американские власти уважают отношение президента Украины Владимира Зеленского к диалогу с Россией и не станут «диктовать» ему иную позицию. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, трансляцию вел PBS.

«Мистер Зеленский должен определить, что считается успехом и когда вести переговоры, потому что это его страна», — пояснил он.

Кирби заверил, что все бы хотели скорейшего завершения конфликта, он мог бы закончиться сегодня, «если бы мистер [Владимир] Путин поступил правильно и вывел свои войска». Он рассказал также, что Белый дом получил обращение 30 конгрессменов от Демократической партии, которые призвали начать переговоры с Россией. Администрация Байдена «ценит их обеспокоенность», заверил Кирби.

По данным Washinton Post, конгрессмены призвали президента Джо Байдена объединить беспрецедентную экономическую и военную поддержку, оказываемую Украине, с «активным дипломатическим давлением, удвоив усилия по поиску реалистичных рамок для прекращения огня». Альтернативой дипломатическому решению конфликта является «затяжная война» с «катастрофическими и непостижимыми рисками», предупредили они.

«Если есть способ прекратить войну, сохранив при этом свободную и независимую Украину, Америка обязана использовать все дипломатические возможности для поддержки такого решения, которое приемлемо для народа Украины», — говорится в обращении конгрессменов.

Переговоры Москвы и Киева были заморожены в начале апреля по инициативе украинской стороны. Это было вызвано изменившимся «эмоциональным фоном» из-за сообщений об обнаружении убитых мирных жителях в городе Буча, пояснили в офисе президента Украины. Российская сторона назвала публикации провокациями и фейками.

В Киеве предупреждали, что откажутся от переговоров с Москвой в случае проведения референдумов на занятых российскими войсками территориях. В начале октября Россия по итогам голосования присоединила республики Донбасса, Харьковскую и Запорожскую области, после чего Зеленский официально отказался от диалога, пока пост российского президента занимает Путин.

Российская сторона усомнилась, что Украина действительно не пойдет на переговоры. Однажды Зеленский «забудет» о своем рещении или ему «прикажут» США и Великобритания, считает глава МИДа Сергей Лавров. «Он скажет: «Есть!» И придумает, как это все объяснить, чтобы не терять лицо», — уверен министр. В Кремле не раз подчеркивали, что не исключают возможность добиться поставленных целей путем дипломатии. «Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров», — предложил Путин в конце сентября.