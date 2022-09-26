Крупнейший нефтетрейдер рассказал о плане США по замене в ЕС нефти России

России придется продавать нефть на других рынках со скидкой, считает директор Vitol. ЕС планирует ввести потолок цен на сырье

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США будут ежедневно поставлять в Европу более 1 млн барр. нефти, чтобы заменить российское сырье. Об этом заявил директор швейцарско-нидерландской компании Vitol, которая является крупнейшим в мире нефтетрейдером, Рассел Харди на полях 38-й Азиатско-Тихоокеанской нефтяной конференции, передает Reuters.

По мнению Харди, для российского сырья будут искать «дом» за пределами США, Великобритании и Евросоюза. «[Нефть] будет уходить все дальше и дальше и находить другие рынки, при этом ее придется продавать со скидкой», — считает директор компании.

В мае Евросоюз согласовал запрет на морские поставки российской нефти, однако эмбарго не затронуло экспорт сырья по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. Из-за решения Польши и ФРГ отказаться от любых форм поставок российской нефти (по морю и трубопроводам) к концу года она будет поступать в ЕС только по южной части нефтепровода «Дружба», на который приходится 10% от всего объема нефти, покупаемой Евросоюзом у России, говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Эмбарго должно вступить в силу в декабре. Оно коснется сырья в чистом виде и смесей — так называемых блендов. Если в партии будет смешана российская и нероссийская нефть, то она полностью попадет под запрет. Однако, если поставщик сможет четко показать, какая часть партии произведена не в России, эту часть пустят на европейский рынок.

Позднее, 23 сентября, газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что в восьмом пакете санкций Евросоюза в ответ на частичную мобилизацию и референдумы в Донбассе будут положения о потолке цен на российскую нефть. Bloomberg со ссылкой на источники утверждал, что решение могут принять в течение нескольких недель. Российские власти не раз говорили, что страна перестанет поставлять нефть тем государствам, которые введут потолок цен. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что это приведет к росту мировых цен на сырье.

В конце марта президент Джо Байден объявил о намерении высвободить рекордный объем сырой нефти — 180 млн барр. — в течение полугода для борьбы с ростом цен на топливо и перебоями на рынке. Согласно плану США продают около 1 млн барр. нефти в сутки. К 16 сентября стратегические запасы сырой нефти в США снизились до 427,2 млн барр., следовало из отчета Управления энергетической информации (EIA). Газета The Wall Street Journal, писала, что этот показатель стал самым низким с 1984 года.