ЕС посоветовал импортерам прописывать отсутствие в смеси российской нефти

ЕС рекомендовал импортерам прописать в контрактах ответственность поставщиков за неверные заявления о составе нефти. В декабре вступит в силу частичное нефтяное эмбарго, под запрет попадут и смеси с российской составляющей

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Евросоюз рекомендовал импортерам прописывать в контрактах на поставку нефти отсутствие российской составляющей в смесях. Уведомление опубликовано в официальном журнале ЕС.

«Импортерам рекомендуется включить в договор купли-продажи пункт, согласно которому экспортер подтверждает, что продаваемая нефть не содержит российской нефти и что в этом случае экспортер несет договорную ответственность за любые неверные заявления», — говорится в уведомлении.

Экономическим операторам, импортирующим сырую нефть и нефтепродукты, ЕС также рекомендовал принять все необходимые меры, чтобы гарантировать, что подпадающее под антироссийские санкции сырье не будет импортировано. «[Доказать наличие или отсутствие в смеси российской нефти] можно с помощью различных средств, таких как доказательства происхождения нефти, загруженной на судно, или, если возможно, с помощью результатов химических анализов», — говорится в документе.

В начале июня Евросоюз ввел против России очередной пакет санкций, в который вошло частичное эмбарго на поставки российской нефти. Оно касается морских поставок и вступит в силу в декабре.

В начале июля ЕС разъяснил введенные санкции. Оказалось, что под запрет попадет не только нефть из России в чистом виде, но и в составе смесей — так называемых блендов, использование которых достаточно популярно в Европе. Если в партии будет смешана российская и нероссийская нефть, то она полностью попадет под запрет. Исключение составят случаи, когда поставщик сможет четко показать, какая часть партии произведена не в России, — тогда эту часть пустят на европейский рынок.

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Российские власти неоднократно заявляли, что, вводя санкции, Европа в первую очередь нарушает собственные интересы. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, на фоне ограничительных мер Россия ведет работу по переориентации поставок нефти на альтернативные направления.