Глава ЦБ допустила прекращение поставок нефти при введении потолка цен
Россия, вероятно, не будет поставлять нефть в государства, которые введут потолок цен на закупки, продажу переориентируют на рынки других государств, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время конференции. Трансляция велась на YouTube.
«Если это будет в той или иной форме введено, на мой взгляд, это очевидно приведет к росту мировых цен. И насколько я понимаю, мы все-таки тем странам, которые установят этот предел цены, нефть поставлять не будем», — сказала Набиуллина.
На фоне повышения нефтяных цен на глобальном рынке даже при вероятном падении количественных показателей такая ситуация может оказать «меньший эффект на все показатели, скажем так, курса, платежного баланса», продолжила она. Глава Центробанка при этом подчеркнула: «Безусловно, это скорее вопрос к правительству, я скорее прокомментировала то, как это может выглядеть, как влияние на макроэкономику».
Западные страны обсуждают введение потолка цен на российскую нефть в рамках вводимых против России международных санкций. Такое решение должно позволить, с одной стороны, сократить доходы российского бюджета, а с другой — не позволить возникнуть «слишком большой нагрузке на мировую экономику», отмечала глава Минфина США Джанет Йеллен в конце мая.
Спустя три месяца, к концу июля, в Вашингтоне сочли реалистичным установить предельную цену на нефть из России к декабрю, одновременно с запретом на страхование российских поставок.
Россия при этом не станет торговать нефтью по убыточным ценам, предупредил вице-премьер Александр Новак. Президент Владимир Путин счел инициативу западных стран «завиральной идеей». «Это все то же самое, что происходит по газу. Результат (даже удивительно, что это говорят люди с высшим образованием) будет тот же самый — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес», — уверен он.
Если Россия сократит объемы добычи нефти в ответ на установление предельных цен, это спровоцирует рост стоимости барреля нефти до $380, подсчитали аналитики JPMorgan Chase. Они уверены, что официальная Москва может сократить добычу на 5 млн барр. в сутки, а экономика страны значительно не пострадает.
По данным Bloomberg, потолок цен на нефть могут установить через механизмы страхования и транспортировки: страховать и перевозить можно будет только ту нефть, цена которой не превышает установленный порог. Сторонники этой меры обсуждают диапазон $40–60, уточняло агентство.
Банк России 22 июля повысил прогноз на цену нефти марки Urals в этом году с $75 до $80 за баррель. Прогноз на 2023 год был также увеличен с $65 до $70 за баррель. На 2024 год показатели прогноза также увеличились с $55 до $60 за баррель.