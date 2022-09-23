FT узнала, что санкции ЕС коснутся ограничения цен на нефть и ИТ-сектора

Новые санкции ЕС могут коснуться ИТ-сектора. При этом Польша и страны Балтии выступают за более жесткий ответ на референдумы в Донбассе, в том числе за запрет на импорт алмазов и отключение большего числа банков от SWIFT

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Восьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза, который готовится в ответ на частичную мобилизацию и референдумы в Донбассе, будет содержать потолок цен на российскую нефть и коснется информационных технологий и сферы кибербезопасности, со ссылкой на источники сообщила Financial Times.

Помимо этого новый пакет расширит список лиц, попадающих под санкции, а также будет включать ограничительные меры, направленные против российского программного обеспечения.

При этом радикально настроенные члены Евросоюза, а именно Польша и страны Балтии, требуют ввести против России жесткие меры. В частности, они выступают за отключение большего числа российских банков от международной системы SWIFT и запрет на импорт алмазов и призывают ввести эти санкции, включая ограничения доступности информационных и других услуг в ИТ-сфере, не только против Москвы, но и против Минска.

В то же время источники FT из числа высокопоставленных европейских чиновников отметили, что 27 странам — участницам ЕС трудно будет достичь согласия по вопросу новых санкций. В частности, против ограничительных мер в области энергетики уже выступила Венгрия. Однако в ЕС также рассматривают отмену права вето и переход к принципу принятия внешнеполитических решений, в том числе по российским санкциям, простым большинством.

Евросоюз начал готовить новый пакет санкций в ответ на частичную мобилизацию в России и референдумы в Донбассе, в Херсонской области и на подконтрольной российским войскам территории Запорожской области Украины.

Референдумы начались 23 сентября, голосование продлится пять дней. В ДНР и ЛНР на голосовании зададут вопрос о вхождении региона в состав России на правах субъекта, в Херсонской области и на территории Запорожской вопрос будет о признании их независимости и затем присоединении к России.

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Президент Владимир Путин заявил, что Москва поддержит итоги голосования. Западные страны, в том числе США и Евросоюз, результаты референдумов признать отказались.