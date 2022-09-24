Стратегический запас нефти в США снизился до минимума за почти 40 лет
Стратегические запасы сырой нефти в США снизились до 427,2 млн баррелей по состоянию на 16 сентября, следует из еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA).
Как уточняет The Wall Street Journal, это самый низкий уровень с 1984 года.
По данным EIA, на конец предыдущей недели (которая завершилась 9 сентября), стратегический резерв нефти (SPR) составлял 434,1 млн баррелей, то есть за неделю он сократился почти на 7 млн.
Газета отмечает, что впервые с 1983 года объем стратегических запасов нефти США меньше, чем тот, который хранится в коммерческих хранилищах. По данным EIA, на 16 сентября запасы нефти, исключая государственные резервы, составляли 430,8 млн баррелей, то есть на 3,6 млн больше, чем госзапас. Еще по состоянию на 9 сентября в коммерческих хранилищах находились 429,6 млн баррелей нефти.
В конце марта президент Джо Байден объявил о намерении высвободить рекордный объем сырой нефти — 180 млн баррелей — в течение полугода для борьбы с ростом цен на топливо и перебоями на рынке. Согласно плану, США продают около 1 млн баррелей нефти в сутки. Как писал Reuters, этот объем нефти более чем в три раза превышает любой предыдущий выпуск из SPR.
В начале мая источники Reuters сообщали, что решение Вашингтона стало неожиданностью для членов Международного энергетического агентства (МЭА). Это заставило их «изо всех сил пытаться соответствовать ситуации» и провести собственные высвобождения запасов, писало агентство.
Его собеседники утверждали, что члены МЭА были обеспокоены тем, что президент США используется стратегический резерв «в целях сдерживания безудержной внутренней инфляции по политическим причинам», вместо того чтобы принять меры по защите стран-потребителей от возможных перебоев с поставками.