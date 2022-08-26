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Лукашенко назвал Шольца и Макрона пацанами за слова о беседах с Путиным

Шольц заявил, что Путин перед спецоперацией исключил возможность независимости Украины и Белоруссии. Лукашенко сказал, что не разговаривает с теми, кто так считает, и назвал немецкого канцлера болтуном, не умеющим быть политиком
Эммануэль Макрон (в центре) и Олаф Шольц
Эммануэль Макрон (в центре) и Олаф Шольц (Фото: Yves Herman / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал французского президента Эмманюэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца пацаньем и мелкотой после их заявлений о содержании разговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Он заявил это во время посещения Минского механического завода, передает БелТА. Шольц ранее сказал, что Путин в личной беседе с ним отверг суверенитет Белоруссии.

По словам Лукашенко, немецкий канцлер — «болтун» и «пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике», поскольку личные разговоры лидеров стран носят «абсолютно закрытый характер».

«О разговоре можно говорить и его обнародовать только с согласия человека на том конце провода. Он должен был договориться с Путиным, попросить его: «Вот, я хочу». И так далее», — считает белорусский президент.

Затем он раскритиковал Макрона, заявив, что тот однажды «пиарился перед журналистами», пересказывая разговоры с Путиным. Лукашенко назвал президента Франции пацаньем и воскликнул: «Понимаете? Мелкота. Так нельзя, так не бывает».

Президент Белоруссии также назвал независимость и суверенитет республики «незыблемой вещью», заявив об отказе общаться с тем, кто придерживается другого мнения. Он, по его словам, знаком с иной точкой зрения, чем описал Шольц.

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Олаф Шольц

Шольц и Макрон участили свои контакты с Путиным в начале года на фоне обострения ситуации вокруг Украины, в первые три месяца боевых действий они были наиболее частыми собеседниками президента России, оба говорили с ним около восьми-десяти раз.

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Слова Лукашенко относятся к заявлению Шольца, которое тот сделал в конце августа в интервью Die Welt. Он сообщил, что до ввода российских войск на Украину беседовал с Путиным и тот высказал ему «совершенно абсурдные» идеи, что Белоруссия и Украина не должны быть независимыми государствами. Во время этого разговора Шольц, по его утверждению, заверял Путина в отсутствии планов у НАТО принимать Украину в свой состав в течение ближайших 30 лет. Немецкий канцлер пытался убедить президента России в отсутствии угрозы со стороны альянса, говорилось в интервью.

Макрон утверждал, что с декабря по июнь провел в беседах с Путиным об Украине более ста часов, а потом сбился со счета. Издание Le Temps со ссылкой на источники опубликовало содержание одного из разговоров, который состоялся 20 февраля — за четыре дня до ввода войск на Украину.

Согласно расшифровке, Путин обвинил украинского коллегу Владимира Зеленского во лжи лидерам западных стран о подготовке к выполнению минских соглашений и выразил уверенность, что в ЛНР и ДНР сделали все для начала конструктивного диалога с Киевом. Макрон и Путин затем поспорили о праве властей республик составлять «дорожную карту» о положении Донецкой и Луганской областей, которую в рамках минских соглашений должны были рассмотреть власти Украины.

«Я не знаю, какой юрист мог вам сказать, что в суверенном государстве тексты законов составляют сепаратистские группы, а не демократически избранные власти», — заявил Макрон. В ответ Путин указал, что правительство Украины пришло к власти в результате переворота и не является демократическим.

Президент Франции попросил Путина «успокоить» российские войска у границы с Украиной, тот в ответ пообещал, что учения закончатся вечером 20 февраля, но сообщил: контингент останется на границе, пока ситуация в Донбассе не разрешится. В конце звонка Макрон передал Путину слова президента США Джо Байдена о готовности к встрече в Женеве в ближайшие несколько дней.

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Эмманюэль Макрон

В российском МИДе обвинили Францию в нарушении конфиденциальности разговора. «Оказалось, что пару месяцев назад, когда Макрон звонил президенту России, весь разговор записывала журналистская камера с журналистами, которые сидели и все это снимали», — отметила представитель ведомства Мария Захарова. Министр Сергей Лавров назвал публикацию сливом, который противоречит дипломатической этике. «Мы всегда говорим то, что думаем, и готовы за эти слова отвечать и объяснять свою позицию», — объявил глава МИДа.


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Александр Лукашенко Белоруссия Эмманюэль Макрон Олаф Шольц Владимир Путин Украина

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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