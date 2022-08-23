Шольц заверил Киев в помощи и сохранении санкций сколько нужно

Германия вместе с партнерами сохранит санкции против России и продолжит оказывать помощь Украине до тех пор, пока она в ней нуждается, заявил канцлер на «Крымской платформе»

Олаф Шольц (Фото: Clemes Bilan / EPA / ТАСС)

Германия вместе со своими партнерами сохранит санкции против России, заявил канцлер Олаф Шольц на «Крымской платформе», его слова приводит Der Spiegel. Шольц пообещал оказывать помощь Украине до тех пор, пока она в ней нуждается, в том числе путем поставок оружия, финансовой помощи, сохранения ограничений в отношении России.

«Международное сообщество никогда не примет незаконную империалистическую аннексию Россией территории Украины», — заявил канцлер по видеосвязи из Канады.

Он отметил, что партнеры Киева «едины как никогда». «Могу вас заверить: Германия твердо стоит на стороне Украины», — сказал Шольц, выразив уверенность, что благодаря «друзьям в Европе и во всем мире», а также своему мужеству и «единству в борьбе за независимость и суверенитет» Украина выстоит.

Шольц вместе с вице-канцлером, министром экономики Робертом Хабеком отправился в Канаду с трехдневным визитом на фоне поисков ФРГ альтернативных вариантов российскому газу.

В начале июля канцлер ФРГ заявлял, что санкции против Москвы продлятся столько, сколько нужно для поддержки Киева. Он неоднократно исключал отмену ограничительных мер без мирного соглашения. При этом, подчеркивал глава немецкого правительства, «ни одна из этих санкций не будет снята в случае навязанного Россией мира». «Для России нет иного пути по соглашению с Украиной, чем то, которое может быть принято украинцами», — говорил Шольц.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на «Крымской платформе» призвал Запад «не проявлять слабость и не идти на компромиссы» с Россией. Он подтвердил приверженность Парижа территориальной целостности и суверенитету страны, а также заверил Киев в сохранении поддержки «в течение долгого времени».

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Власти России называют западные санкции незаконными, а их целью — сдержать развитие России. «Расчет был понятен — с нахрапа, с наскока смять экономику России за счет разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных компаний с российского рынка, заморозки отечественных активов, ударить по промышленности и финансам, по уровню жизни граждан. Не получилось. Очевидно, что это не вышло. Не состоялось», — говорил в июне на ПМЭФ президент Владимир Путин. Он также сказал, что потери от санкций несет и Европа: по его словам, потери ЕС могут превысить $400 млрд.