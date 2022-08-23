Макрон призвал не проявлять слабость в отношении России

Президент Франции заявил, что действия России в отношении Украины касаются свободы всего мира, поэтому проявления слабости и поиск компромиссов нужно исключить

Эмманюэль Макрон (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что западный мир не должен проявлять слабость перед лицом действий России в отношении Украины. Об этом он сказал во время выступления в онлайн-формате на саммите «Крымская платформа».

Макрон заявил, что присоединение Крыма к России, а также начало военной операции на территории Украины являются полным нарушением международного права. В связи с этим президент Франции призвал союзников «не проявлять слабости и не идти на компромиссы» с Россией. «На карту поставлены свобода всех нас и мир во всех частях земного шара», — добавил Макрон (цитата по BFM TV).

Он призвал Москву прекратить боевые действия, вывести войска с Украины и выбрать дипломатический путь решения конфликта.

Макрон подтвердил приверженность Франции территориальной целостности и суверенитету страны, а также заверил Киев в продолжении поддержки. «Наша решимость не изменилась, и мы готовы продолжать [поддерживать Украину] в течение долгого времени», — подчеркнул он.

О возможном поиске компромисса в переговорах с Россией по вопросу Крыма, ДНР и ЛНР президент Владимир Зеленский говорил в марте. «Можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше», — заявлял он. При этом он уточнял, что вопрос сложнее, чем просто признание этих регионов, так как нужно учитывать мнение людей, которые хотят быть частью Украины.

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Глава государства также утверждал, что решение о тех или иных форматах компромиссов с Россией будет приниматься на референдуме.

О том, что компромиссы возможны, примерно тогда же говорил и советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк. «Есть фундаментальные противоречия. Но определенно есть и возможность компромисса», — характеризовал он шедшие тогда переговоры украинской и российской делегаций.

В Кремле на это отвечали, что Киеву хорошо известна позиция России по Крыму, ДНР и ЛНР: полуостров является, по мнению Москвы, российским регионом, а республики — суверенными государствами. «<...> это надо признать де-факто и де-юре», — заявлял представитель президента Дмитрий Песков.

Однако позже переговорный процесс России и Украины застопорился и до сегодняшнего дня не возобновился.

22 августа Зеленский заявил, что «красной линией», за которой с Россией невозможны будут никакие переговоры, станет проведение трибунала над украинскими военными в Мариуполе. Власти ДНР ранее говорили, что активно готовят судебный процесс над военными, сдавшимися в плен на заводе «Азовсталь» в мае.

Кроме того, президент в качестве условия отказа от переговоров называл проведение референдумов о присоединении к России на территории регионов, которые сейчас находятся под контролем российских военных. Ранее о такой возможности заявляли пророссийские власти в Запорожской и Херсонской областях. Референдумы намерены провести и ЛНР с ДНР.

Помимо этого, Зеленский утверждал, что возобновление мирных переговоров возможно только при условии вывода российских сил с территории Украины.