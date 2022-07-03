МИД обвинил Францию в нарушении тайны переговоров Путина и Макрона

Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / AP)

Франция нарушила конфиденциальность переговоров президента Эмманюэля Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявила представитель МИДа Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», передает ТАСС.

«Когда осуществляются звонки на высшем уровне, то это, конечно, конфиденциальная история. Оказалось, что пару месяцев назад, когда Макрон звонил президенту России, весь разговор записывала журналистская камера с журналистами, которые сидели и все это снимали», — сказала она.

30 июня на телеканале France 2 прошла премьера документального фильма о Елисейском дворце режиссера Ги Лагаша. Картина получила название «Президент, Европа и война». Она повествует о попытках Макрона снизить напряженность вокруг Украины, в том числе с помощью разговора с Путиным 20 февраля — за четыре дня до начала военной операции России на Украине.

Издание Le Temps опубликовало расшифровку переговоров президентов еще за несколько дней до выхода фильма. Во время звонка Путин обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи о подготовке к выполнению минских соглашений. Макрон подтвердил приверженность мнению, что они должны выполняться.

«Послушай, Эмманюэль, я не понимаю, в чем ваша проблема с сепаратистами. По крайней мере, они сделали все необходимое, по нашему настоянию, чтобы начать конструктивный диалог с украинскими властями», — сказал тогда российский президент.

Затем президенты поспорили о праве «сепаратистов» составлять «дорожную карту» о положении Донецкой и Луганской областей, которую в рамках минских соглашений должны были рассмотреть власти Украины.

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«Я не знаю, какой юрист мог тебе сказать, что в суверенном государстве тексты законов составляют сепаратистские группы, а не демократически избранные власти», — отметил Макрон. В ответ Путин подчеркнул, что правительство Украины пришло к власти в результате переворота, а не избиралось демократическим путем.

Позже французский лидер предложил Путину провести встречу всех сторон украинского конфликта. Российский президент обещал изучить предложение после разговора.

Кроме того, Макрон попросил Путина «успокоить» свои войска у границы с Украиной. Российский лидер обещал, что военные учения закончатся вечером 20 февраля, но указал, что войска останутся на границе, пока ситуация в Донбассе не разрешится.

Во время разговора французский президент передал российскому коллеге слова лидера США Джо Байдена о том, что он готов к встрече в Женеве в ближайшие несколько дней.