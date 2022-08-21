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Шольц зимой заверил Путина, что Киев не примут в НАТО в ближайшие 30 лет

Шольц перед спецоперацией заявил Путину, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет
Шольц рассказал, что во время разговора с Путиным до начала боевых действий на Украине он заверил российского президента, что НАТО не представляет угрозы для Москвы, а вступление Киева в альянс «не произойдет в ближайшие 30 лет»
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Friedemann Vogel / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц перед началом российской военной операции 24 февраля заявил президенту России Владимиру Путину, что Украина в ближайшие десятилетия не присоединится к НАТО, сообщает Die Welt.

Со слов канцлера, во время беседы с Путиным он заверил его, что Североатлантический альянс никогда не представлял угрозы для Москвы. Таким образом, пишет издание, Шольц отверг обвинения в том, что страны НАТО «не заботились об интересах безопасности России».

Обсуждая с Путиным вопрос присоединения Украины к альянсу, канцлер заявил, что «этого не произойдет в ближайшие 30 лет». По мнению Шольца, российская военная операция началась по «совершенно абсурдным причинам».

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Когда именно состоялся этот разговор, Шольц не уточнил. До начала боевых действий на Украине лидеры общались по телефону 21 декабря. Тогда, согласно сообщению Кремля, Путин рассказал Шольцу о российских предложениях по гарантиям безопасности, исключающим продвижение НАТО на восток и размещение в странах ударных систем вооружений. 15 февраля Шольц приезжал в Москву и призвал Путина к деэскалации конфликта с Киевом. За день до этого канцлер ФРГ встречался на Украине с президентом Владимиром Зеленским. Тогда он заявил, что вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня, поэтому то, что Москва сделала этот вопрос предметом больших дискуссий, кажется ему странным.

Путин ранее говорил, в частности, что требование о демилитаризации Украины (одна из целей российской военной операции) появилось из-за «абсолютно реальной угрозы» для России, поскольку Украина планировала вступить в НАТО и заговорила о возможности приобрести ядерное оружие. Еще до начала военной операции российский президент выразил мнение, что вступление Украины в НАТО приведет к военной конфронтации, поскольку Киев, по его словам, присоединившись к альянсу, попытается вернуть Крым силой.

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При этом российские власти не видят опасности в намерении Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО. По мнению зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, их вступление в альянс не грозит России «ничем особенно новым».

Шольц ранее неоднократно заявлял, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке. Он подчеркивал также, что альянс не будет вмешиваться в конфликт Москвы и Киева.

В 2019 году власти Украины внесли изменения в Конституцию страны, определив вступление в ЕС и НАТО в качестве стратегической цели государства; Зеленский называл членство в оборонном альянсе единственным путем к завершению конфликта в Донбассе. Вскоре после начала боевых действий Зеленский заявил, что Киев «охладел» к вопросу вступления Украины в НАТО, поскольку альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией. 25 июня в офисе украинского президента сообщили, что Киев не будет предпринимать шаги по вступлению в блок, поскольку члены альянса отвергли устремления страны.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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