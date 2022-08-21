Шольц перед спецоперацией заявил Путину, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет

Шольц зимой заверил Путина, что Киев не примут в НАТО в ближайшие 30 лет

Шольц рассказал, что во время разговора с Путиным до начала боевых действий на Украине он заверил российского президента, что НАТО не представляет угрозы для Москвы, а вступление Киева в альянс «не произойдет в ближайшие 30 лет»

Олаф Шольц (Фото: Friedemann Vogel / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц перед началом российской военной операции 24 февраля заявил президенту России Владимиру Путину, что Украина в ближайшие десятилетия не присоединится к НАТО, сообщает Die Welt.

Со слов канцлера, во время беседы с Путиным он заверил его, что Североатлантический альянс никогда не представлял угрозы для Москвы. Таким образом, пишет издание, Шольц отверг обвинения в том, что страны НАТО «не заботились об интересах безопасности России».

Обсуждая с Путиным вопрос присоединения Украины к альянсу, канцлер заявил, что «этого не произойдет в ближайшие 30 лет». По мнению Шольца, российская военная операция началась по «совершенно абсурдным причинам».

Когда именно состоялся этот разговор, Шольц не уточнил. До начала боевых действий на Украине лидеры общались по телефону 21 декабря. Тогда, согласно сообщению Кремля, Путин рассказал Шольцу о российских предложениях по гарантиям безопасности, исключающим продвижение НАТО на восток и размещение в странах ударных систем вооружений. 15 февраля Шольц приезжал в Москву и призвал Путина к деэскалации конфликта с Киевом. За день до этого канцлер ФРГ встречался на Украине с президентом Владимиром Зеленским. Тогда он заявил, что вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня, поэтому то, что Москва сделала этот вопрос предметом больших дискуссий, кажется ему странным.

Путин ранее говорил, в частности, что требование о демилитаризации Украины (одна из целей российской военной операции) появилось из-за «абсолютно реальной угрозы» для России, поскольку Украина планировала вступить в НАТО и заговорила о возможности приобрести ядерное оружие. Еще до начала военной операции российский президент выразил мнение, что вступление Украины в НАТО приведет к военной конфронтации, поскольку Киев, по его словам, присоединившись к альянсу, попытается вернуть Крым силой.

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При этом российские власти не видят опасности в намерении Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО. По мнению зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, их вступление в альянс не грозит России «ничем особенно новым».

Шольц ранее неоднократно заявлял, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке. Он подчеркивал также, что альянс не будет вмешиваться в конфликт Москвы и Киева.

В 2019 году власти Украины внесли изменения в Конституцию страны, определив вступление в ЕС и НАТО в качестве стратегической цели государства; Зеленский называл членство в оборонном альянсе единственным путем к завершению конфликта в Донбассе. Вскоре после начала боевых действий Зеленский заявил, что Киев «охладел» к вопросу вступления Украины в НАТО, поскольку альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией. 25 июня в офисе украинского президента сообщили, что Киев не будет предпринимать шаги по вступлению в блок, поскольку члены альянса отвергли устремления страны.