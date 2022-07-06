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Лавров назвал публикацию переговоров Макрона и Путина «сливом»

Франция «слила» запись переговоров президентов в одностороннем порядке и нарушила дипломатическую этику, посчитал глава МИД России
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Париж нарушил дипломатическую этику, когда опубликовал записи переговоров президента Эмманюэля Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Трансляция брифинга по итогам переговоров с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном шла на YouTube.

«Дипломатическая этика, конечно, не предполагает вот такой односторонний слив записи», — сказал Лавров.

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При этом министр добавил, что Москва всегда ведет переговоры «так, чтобы не было стыдно». «Мы всегда говорим то, что думаем, и готовы за эти слова отвечать и объяснять свою позицию», — заявил он.

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В то же время Лавров вспомнил, что МИД России также публиковал запись переговоров с его коллегами из Франции — Жан-Ив Ле Дрианом и Германии — Хайко Маасом по «нормандскому формату». «Но прежде чем мы опубликовали содержание моих переговоров, мы трижды предупредили их и они отвечали молчанием», — пояснил дипломат.

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30 июня телеканал France 2 показал документальный фильм о Елисейском дворце режиссера Ги Лагаша. Картина получила название «Президент, Европа и война». Она повествует о попытках Макрона снизить напряженность вокруг Украины, в том числе путем разговора с Путиным 20 февраля, за четыре дня до начала военной операции России на Украине. Расшифровку переговоров опубликовало издание Le Temps.

Во время разговора президент России обвинил украинского коллегу Владимира Зеленского во лжи лидерам западных стран о подготовке к выполнению минских соглашений. Кроме того, Путин указал французскому президенту на его заявление о праве Киева не выполнять минские договоренности. Макрон опроверг эту информацию и подтвердил приверженность мнению, что стороны конфликта должны придерживаться соглашений.

«Послушай, Эмманюэль, я не понимаю, в чем ваша проблема с сепаратистами. По крайней мере они сделали все необходимое, по нашему настоянию, чтобы начать конструктивный диалог с украинскими властями», — сказал Путин.

Тогда президенты поспорили о праве «сепаратистов» составлять «дорожную карту» о положении Донецкой и Луганской областей, которую в рамках минских соглашений должны были рассмотреть власти Украины.

«Я не знаю, какой юрист мог тебе сказать, что в суверенном государстве тексты законов составляют сепаратистские группы, а не демократически избранные власти», — подчеркнул Макрон. В ответ Путин указал на то, что правительство Украины пришло к власти в результате переворота и не является демократическим.

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На тех переговорах Макрон предложил Путину провести встречу всех сторон украинского конфликта. Российский президент обещал изучить предложение после разговора и консультаций с МИДом и Министерством обороны.

Французский лидер попросил российского президента «успокоить» свои войска у границы с Украиной. Путин обещал, что военные учения закончатся вечером 20 февраля, но указал, что контингент останется на границе, пока ситуация в Донбассе не разрешится. В конце звонка Макрон передал Путину слова лидера США Джо Байдена, что тот готов к встрече в Женеве в ближайшие несколько дней.

После публикации представитель МИД России Мария Захарова обвинила Францию в нарушении тайны переговоров.

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Теги
Жанна Антохина
Сергей Лавров переговоры Владимир Путин Эмманюэль Макрон публикация
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