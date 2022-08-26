Жителям Харьковской области будут выдавать номера автомобилей с кодом 188

Водители Харьковской области получили возможность обменять украинские госномера автомобилей на российские с кодом 188, сообщило МВД России. Ранее российские госномера и права начали выдавать в Запорожской и Херсонской областях

Фото: Иван Альварадо / Reuters

В Харьковской области сотрудники российской Госавтоинспекции будут выдавать автомобилям государственные номера с цифровым кодом 188. Об этом сообщает МВД России.

Российская госавтоинспекция также начала менять регистрационные документы и водительские права, выданные Украиной, на российские. Замена документов ведется «в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации», чтобы жители региона могли сделать это «максимально быстро и в комфортных условиях», говорится в сообщении. Временное регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД находится в городе Купянске.

Ранее два временных регистрационных подразделения начали работу в Херсонской области — в Херсоне и городе Голая Пристань, там выдают госномера с кодом 184. Еще два — в Запорожской области, в Мелитополе и Бердянске, уточняет МВД. Там выдают госномера с кодом 185.

Российские военные контролируют южную и центральную части Запорожской области Украины, в том числе города Мелитополь и Энергодар, а также Херсонскую область и восточную часть Харьковской области. На этих территориях были сформированы военно-гражданские администрации (ВГА), главы запорожской и херсонской ВГА заявили о планах провести референдумы о присоединении к России.

По словам главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого, власти хотели бы провести референдум 11 сентября, в единый день голосования. Пророссийские власти Херсонской области также выступили за то, чтобы голосование о вхождении в состав России на всех перешедших под ее контроль территориях прошло в один день.

Власти подконтрольных российским войскам территорий Харьковской области пока не готовы обсуждать референдум о присоединении к России, говорил в конце июля глава местной ВГА Виталий Ганчев. По его словам, это объясняется тем, что под контролем России «только 20% области, не больше».

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