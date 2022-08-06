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Жителям Херсона будут выдавать госномера автомобилей с кодом 184

Представители ГИБДД в Херсоне заявили, что автомобили жителей Херсонской области, которые получили гражданство России, будут получать государственные номера регистрации с кодом 184. Ранее в регионе заработали представительства МВД
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Автомобили жителей Херсонской области, которые получили гражданство России, будут получать государственные номера регистрации с кодом 184. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей ГИБДД в Херсоне.

«Граждане России получат код региона 184. А граждане Украины, которые сдали (украинский) паспорт, но еще не получили российский, будут получать временные регистрационные знаки с гербом Херсонской области», — говорится в сообщении.

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При этом в ГИБДД добавили, что регистрация автомобилей в Херсонской области упрощена, техосмотр необязателен.

В свою очередь замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сказал агентству, что более точная информация о кодах региона на госномерах автомобилей может быть определена после того, как область станет частью Российской Федерации.

В конце июля стало известно, что в Херсонской и Запорожской областях появились временные управления МВД России. Как заявили в пресс-службе министерства, их задачей является «борьба с экстремизмом и выдача российских паспортов». Тогда было сказано, что территориальные органы находятся только на стадии формирования.

Россия установила контроль над Херсонской областью в марте. Тогда же в регионе были сформированы органы военно-гражданской администрации. Пророссийские власти неоднократно говорили о планах войти в состав России, однако точные сроки официально не озвучивались.

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