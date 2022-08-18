Водителям в Запорожье начали выдавать российские удостоверения и номера

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 60,9 (-0,94) Инвестиции, 16:20
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 59,96 (-0,8) Инвестиции, 16:20
Работникам «Мосводоканала» выплатили зарплату в ЛНР после жалобы Путину Политика, 17:12
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:09
Старение можно побороть: какие научные достижения помогут продлить жизнь Pro, 17:08
Воробьев попросил жителей Подмосковья не разводить костры в лесах Общество, 17:05
Оцените цифровую зрелость вашего бизнеса РБК и S+Консалтинг, 17:04
Водителям в Запорожье начали выдавать российские удостоверения и номера Политика, 17:00
МВД заявило об ударе российских военных по ИT-преступности на Украине Политика, 16:55
Зеленский обсудил с Гутеррешем ситуацию вокруг ЗАЭС и «зерновую сделку» Политика, 16:54
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Олимпийскую чемпионку Щербакову прооперировали в Германии Спорт, 16:53
«Макдоналдс», Paulig, Starbucks: как теперь называются знакомые бренды Общество, 16:51 
Студент заработал $110 млн на торговле мемными акциями «IKEA из США» Инвестиции, 16:47
Куйвашев назвал «охотой на ведьм» изъятие из школ книги «Полынная елка» Политика, 16:42
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 16:41
В зарубежных компаниях работали 8 млн сотрудников. Что с ними происходит Pro, 16:37
Военная операция на Украине ,  
0 

Водителям в Запорожье начали выдавать российские удостоверения и номера

В Запорожье начали выдавать российские водительские удостоверения и номера с кодом 185
Выдача российских водительских удостоверений и номерных знаков с кодом 185 началась в Мелитополе. Для получения прав водитель должен предоставить российский паспорт
Запорожская область. Мелитополь, архивное фото
Запорожская область. Мелитополь, архивное фото (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

В Мелитополе начали выдачу российских водительских удостоверений и номерных знаков, передает пресс-служба Главного управления МВД по Запорожской области.

«С 16 августа в Мелитополе началась выдача водительских удостоверений российского образца и государственных номерных знаков транспортных средств с цифровым кодом 185», — говорится в сообщении.

Для получения прав водитель должен предоставить российский паспорт и национальное водительское удостоверение либо документ, подтверждающий его получение, либо документ о прохождении обучения в автошколе с отметкой Госавтоинспекции, уточнили в МВД.

Для регистрации автомобиля жителям Запорожской области необходимо предоставить также российский паспорт, документы, подтверждающие право собственности на автомобиль, и он сам для осмотра, оплачивать госпошлину не требуется.

МВД заменит водительские права ДНР и ЛНР на российские без экзаменов
Политика
Фото:Михаил Джапаридзе / ТАСС

В марте в МВД пообещали признать на территории России документы граждан Донецкой, Луганской народных республик и Украины, включая водительские права и свидетельства о регистрации автомобилей.

27 июня в ведомстве сообщили, что граждане ДНР и ЛНР смогут обменять водительские удостоверения на права российского образца без экзаменов. Такой порядок будет действовать до 1 марта 2023 года.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Все пути ведут в Китай: как перевозчикам пережить транспортную блокаду РФ
Статьи
Pro
У вас есть 8 секунд. Как презентовать и продать идею
Саммари
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Как россиянам теперь сдавать TOEFL и IELTS и как к этому подготовиться
Инструкции
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Рынок недвижимости оживает: что важно знать тем, кто планирует продавать
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Треть россиян получают либо черную, либо серую зарплату. Чем они рискуют
Статьи
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК Что ждет рубль в ближайший месяц и стоит ли покупать юань
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock VK разочаровала рынок. Чего ждать дальше от акций соцсети
Статьи
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг
Исследования

Подобное право есть у некоторых групп лиц, например граждан Украины, которые въехали на территорию России после 21 февраля 2022 года. Среди них также лица без гражданства, люди с разрешением на временное проживание в России, видом на жительство, удостоверением беженца, свидетельством о предоставлении временного убежища или об участии в программе по переселению соотечественников.

Кроме того, обмен прав без экзаменов смогут произвести те, кто получил гражданство России в упрощенном порядке по указу президента, то есть жители взятых под контроль территорий Запорожской области и Херсонской области Украины.

Власти Запорожья подписали распоряжение о проведении референдума
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Территория Запорожской области находится под контролем России частично, южные и центральные районы, а также областной центр контролирует Украина. В регионе можно расплачиваться рублями, жители получают российские паспорта.

Представители военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья неоднократно заявляли, что хотят провести референдумы по присоединению к России. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов говорил, что голосование может пройти в первой половине сентября. Он указывал, что его могут организовать в один день с ВГА Херсонской области, где эту идею поддержали. Источники РБК отмечали, что Кремль планирует сначала провести референдумы в ДНР и ЛНР.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Киев выйдет из переговорного процесса с Россией в случае проведения референдумов на территории взятых российской армией регионов.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова
Запорожская область автомобильные номера Военная операция на Украине Мелитополь водительские права
Материалы по теме
МВД пообещало признать водительские права граждан ДНР, ЛНР и Украины
Общество
Власти Запорожья подписали распоряжение о проведении референдума
Политика
В запорожской ВГА заявили, что область навсегда уходит из состава Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter