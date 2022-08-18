В Запорожье начали выдавать российские водительские удостоверения и номера с кодом 185

Водителям в Запорожье начали выдавать российские удостоверения и номера

Выдача российских водительских удостоверений и номерных знаков с кодом 185 началась в Мелитополе. Для получения прав водитель должен предоставить российский паспорт

Запорожская область. Мелитополь, архивное фото (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

В Мелитополе начали выдачу российских водительских удостоверений и номерных знаков, передает пресс-служба Главного управления МВД по Запорожской области.

«С 16 августа в Мелитополе началась выдача водительских удостоверений российского образца и государственных номерных знаков транспортных средств с цифровым кодом 185», — говорится в сообщении.

Для получения прав водитель должен предоставить российский паспорт и национальное водительское удостоверение либо документ, подтверждающий его получение, либо документ о прохождении обучения в автошколе с отметкой Госавтоинспекции, уточнили в МВД.

Для регистрации автомобиля жителям Запорожской области необходимо предоставить также российский паспорт, документы, подтверждающие право собственности на автомобиль, и он сам для осмотра, оплачивать госпошлину не требуется.

В марте в МВД пообещали признать на территории России документы граждан Донецкой, Луганской народных республик и Украины, включая водительские права и свидетельства о регистрации автомобилей.

27 июня в ведомстве сообщили, что граждане ДНР и ЛНР смогут обменять водительские удостоверения на права российского образца без экзаменов. Такой порядок будет действовать до 1 марта 2023 года.

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Подобное право есть у некоторых групп лиц, например граждан Украины, которые въехали на территорию России после 21 февраля 2022 года. Среди них также лица без гражданства, люди с разрешением на временное проживание в России, видом на жительство, удостоверением беженца, свидетельством о предоставлении временного убежища или об участии в программе по переселению соотечественников.

Кроме того, обмен прав без экзаменов смогут произвести те, кто получил гражданство России в упрощенном порядке по указу президента, то есть жители взятых под контроль территорий Запорожской области и Херсонской области Украины.

Территория Запорожской области находится под контролем России частично, южные и центральные районы, а также областной центр контролирует Украина. В регионе можно расплачиваться рублями, жители получают российские паспорта.

Представители военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья неоднократно заявляли, что хотят провести референдумы по присоединению к России. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов говорил, что голосование может пройти в первой половине сентября. Он указывал, что его могут организовать в один день с ВГА Херсонской области, где эту идею поддержали. Источники РБК отмечали, что Кремль планирует сначала провести референдумы в ДНР и ЛНР.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Киев выйдет из переговорного процесса с Россией в случае проведения референдумов на территории взятых российской армией регионов.