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В Харькове исключили обсуждение референдума о присоединении к России

Харьков
Харьков (Фото: Ivan Alvarado / Reuters)

Власти подконтрольных российским войскам территорий Харьковской области пока не готовы обсуждать референдум о присоединении к России, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

«Я не могу сказать ничего об этих подвижках только потому, что на сегодняшний день под контролем освобожденной территории Харьковской области только процентов 20 и не больше», — сказал он.

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Фото:Кирилл Нортон / РИА Новости

По словам Ганчева, вести дискуссии по поводу референдума сейчас невозможно, так как власти не могут провести голосование на всей территории региона и выяснить позицию общества.

«Должны принимать решение все вместе. Поэтому я сейчас не готов обсуждать эту проблематику», — пояснил он.

Российские силы контролируют около 20% территории Харьковской области Украины и два крупных города на ней: Изюм и Балаклею. Харьков контролируется Украиной, говорил Ганчев 6 июля. На занятых территориях действует военное положение.

В середине апреля глава ВГА допускал, что референдум в Харьковской области может пройти после стабилизации ситуации в регионе. Он также не исключал, что формальное голосование могут заменить опросом о политическом будущем территорий.

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«Я думаю, когда вся территория будет денацифицирована и освобождена, тогда будет принято решение о проведении, скорее всего, среди населения опроса, референдума, и далее будем принимать решение», — пояснял Ганчев.

К референдумам по вопросу о присоединении к России начали готовиться ВГА Херсонской и Запорожской областей. Запорожские власти планируют провести его в первой половине сентября. 25 июля замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов (российские силы заняли регион в середине марта) заявил, что регионы должны устроить голосование в один день.

Как утверждали источники РБК, Кремль в качестве главного варианта рассматривает организацию референдумов в ДНР и ЛНР, поскольку там людей не нужно дополнительно убеждать проголосовать за присоединение к России. В этих республиках голосование должно состояться в первую очередь, полагают в Кремле. В Херсонской и Запорожской областях «многие люди, которые «за Россию», пока опасаются открыто выражать свою поддержку», и прежде чем организовывать что-либо, надо сначала успокоить и заинтересовать население, отметил один из собеседников. Он назвал референдумы в ДНР и ЛНР «одним из способов подготовки населения [остальных территорий]».

Пока на оставшихся территориях не до конца сформированы лояльные Москве органы власти и избирательные комиссии, отмечал один из источников. Другой обращал внимание на нехватку лидеров общественного мнения.

Украина считает утраченные с конца февраля территории оккупированными. Президент России Владимир Путин, объявляя о спецоперации 24 февраля, говорил, что страна не намерена оккупировать украинские земли.

Теги
Референдум присоединение к России Харьковская область
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