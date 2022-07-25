В Херсонской ВГА поддержали идею о референдуме в один день с Запорожьем

По словам Стремоусова, военно-гражданская администрация и избиркомы готовятся к референдуму и «есть очень много вопросов», которые нужно решить. В Запорожской ВГА сообщили, что референдум запланирован на первую половину сентября

Херсон (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Провести референдум о вхождении Херсонской области в состав России в один день с Запорожской областью было бы правильно, заявил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов (эту область с середины марта контролируют российские силы).

«Да, это было бы неплохо, если бы мы в один день провели. Сам референдум провести в один день было бы правильно. А как будет, будем смотреть по ситуации», — сказал Стремоусов.

По его словам, военно-гражданская администрация и избирательные комиссии готовятся к референдуму и «есть очень много вопросов», которые до него нужно решить.

О том, что референдумы о присоединении к России в Запорожской и Херсонской областях могут пройти в один день, ранее сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. ВГА управляет территорией, занятой российскими властями, город Запорожье остается под контролем Украины.

По словам Рогова, проведение референдума в один день «вполне реально» и это «оптимальный вариант». Он добавил, что все будет зависеть от ситуации с безопасностью, а пока проведение голосования запланировано на первую половину сентября.

Источники РБК говорили, что основной вариант, который рассматривают в Кремле, — сначала организовать референдумы в ДНР и ЛНР, поскольку там людей не нужно дополнительно убеждать проголосовать за присоединение к России. А в Херсонской и Запорожской областях «многие люди, которые «за Россию», пока опасаются открыто выражать свою поддержку», и прежде чем организовывать что-либо, надо сначала успокоить и заинтересовать население, отметил один из собеседников. Референдумы в ЛНР и ДНР — это «тоже один из способов подготовки населения [остальных территорий]», сказал источник.

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Помимо этого, на остальных территориях пока не до конца сформированы лояльные Москве органы власти и избирательные комиссии, добавил один из собеседников РБК. Не хватает и лидеров общественного мнения, отметил другой.

Украина утраченные с конца февраля территории считает оккупированными. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, президент Владимир Зеленский приказал армии отвоевать южные прибрежные территории. А вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться, в том числе через Крым.