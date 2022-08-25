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Турчак назвал несомненным проведение референдумов на занятых территориях

Не оставляет никакого сомнения, что занятые российскими военными территории на Украине, заявившие о намерении провести референдумы о присоединении, — регионы России, заявил секретарь генерального совета «Единой России»
Андрей Турчак
Андрей Турчак (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Референдумы на занятых российскими военными территориях Украины пройдут, эти территории — регионы России, заявил секретарь генерального совета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, его слова приводятся на сайте партии.

«Референдум пройдет, и ни для кого сомнений быть не должно: эти территории — регионы РФ. И они имеют право быть включенными в народную программу «Единой России», — сказал Турчак на заседании рабочей группы по подготовке изменений в народную программу.

По его словам, все положения народной программы, касающиеся и социальной помощи, и гуманитарной миссии, должны быть реализованы на территории народных республик.

Народная программа единороссов, рассчитанная на 2021–2025 годы, предусматривает социальную поддержку, в том числе семей с детьми, строительство новых школ, ремонт домов культуры и музеев и т.д.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Российские военные контролируют часть Запорожской области Украины, в том числе города Мелитополь и Энергодар, а также Херсонскую область. На этих территориях установлена пророссийская власть. В военно-гражданских администрациях заявили о планах провести референдумы о присоединении к России.

По словам главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого, власти хотели бы провести референдум 11 сентября — в единый день голосования. Пророссийские власти Херсонской области также выступили за то, чтобы голосование о вхождении в состав России на всех перешедших под ее контроль территориях прошло в один день.

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В начале июля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об «освобождении» Луганской народной республики. Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик 22 февраля, за два дня до начала военной операции на Украине. В ЛНР заявили, что референдум о присоединении к России возможен только после взятия всей ДНР, там в свою очередь сказали, что дату голосования назовут после полного «освобождения» республики.

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Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Киев выйдет из переговоров с Москвой в случае проведения референдумов на подконтрольных ей территориях. В Кремле утверждали , что не Россия собирается проводить референдумы, а жители этих регионов.

24 февраля Путин объявил о начале военной операции на Украине, назвав ее целями «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны. При этом он утверждал, что Москва не собирается оккупировать украинские территории.

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Елена Чернышова
Референдум присоединение к России Военная операция на Украине Запорожская область Херсонская область
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