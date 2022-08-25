Турчак назвал несомненным проведение референдумов на занятых территориях
Референдумы на занятых российскими военными территориях Украины пройдут, эти территории — регионы России, заявил секретарь генерального совета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, его слова приводятся на сайте партии.
«Референдум пройдет, и ни для кого сомнений быть не должно: эти территории — регионы РФ. И они имеют право быть включенными в народную программу «Единой России», — сказал Турчак на заседании рабочей группы по подготовке изменений в народную программу.
По его словам, все положения народной программы, касающиеся и социальной помощи, и гуманитарной миссии, должны быть реализованы на территории народных республик.
Народная программа единороссов, рассчитанная на 2021–2025 годы, предусматривает социальную поддержку, в том числе семей с детьми, строительство новых школ, ремонт домов культуры и музеев и т.д.
Российские военные контролируют часть Запорожской области Украины, в том числе города Мелитополь и Энергодар, а также Херсонскую область. На этих территориях установлена пророссийская власть. В военно-гражданских администрациях заявили о планах провести референдумы о присоединении к России.
По словам главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого, власти хотели бы провести референдум 11 сентября — в единый день голосования. Пророссийские власти Херсонской области также выступили за то, чтобы голосование о вхождении в состав России на всех перешедших под ее контроль территориях прошло в один день.
В начале июля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об «освобождении» Луганской народной республики. Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик 22 февраля, за два дня до начала военной операции на Украине. В ЛНР заявили, что референдум о присоединении к России возможен только после взятия всей ДНР, там в свою очередь сказали, что дату голосования назовут после полного «освобождения» республики.
Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Киев выйдет из переговоров с Москвой в случае проведения референдумов на подконтрольных ей территориях. В Кремле утверждали , что не Россия собирается проводить референдумы, а жители этих регионов.
24 февраля Путин объявил о начале военной операции на Украине, назвав ее целями «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны. При этом он утверждал, что Москва не собирается оккупировать украинские территории.