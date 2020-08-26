Тихановская исключила планы оппозиции закрыть границы с Россией

Светлана Тихановская (Фото: Oliver Hoslet / EPA / ТАСС)

Белорусская оппозиция не рассматривает вариант закрытия границ с Россией, сообщила оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская в интервью польскому порталу Onet.

«Были голоса, что мы хотим закрыть границу с Россией, что является ерундой», — сказала Тихановская. Политик отметила, что ранее об отношении к России уже высказался Координационный совет оппозиции.

24 августа член КС, бывший белорусский дипломат и экс-министр культуры Павел Латушко сказал, что «совет никогда не рассматривал, не принимал и не планирует принимать документов о том, что они не заинтересованы в развитии отношений с Россией». При этом Латушко указал, что совет в принципе не намерен заниматься вопросами внешней политики.

На вопрос о том, как оппозиция собирается выстраивать отношения с Россией в случае смены власти в Белоруссии, Тихановская сказала Onet, что решить это предстоит избранному президенту. По ее словам, ее главная задача — организация справедливых выборов главы республики.