Белорусская оппозиция попросила показать документы об отношении к России

Павел Латушко (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Координационный совет оппозиции Белоруссии никогда не рассматривал вопрос отказа от взаимодействия с Россией. Об этом заявил член совета, бывший белорусский дипломат и экс-министр культуры Павел Латушко. Трансляция пресс-конференции членов совета велась на YouTube.

«Хотел бы отметить, что координационный совет никогда не рассматривал, не принимал и не планирует принимать документов о том, что мы не заинтересованы в развитии отношений с Россией», — сказал Латушко.

Он добавил, что совет в принципе не рассматривает вопросы внешней политики. Латушко попросил российскую сторону предоставить документы, о которых она заявляет.

Так Латушко прокомментировал высказывания главы МИД России Сергея Лаврова и пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.