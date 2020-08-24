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Белорусская оппозиция попросила показать документы об отношении к России

Павел Латушко
Павел Латушко (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Координационный совет оппозиции Белоруссии никогда не рассматривал вопрос отказа от взаимодействия с Россией. Об этом заявил член совета, бывший белорусский дипломат и экс-министр культуры Павел Латушко. Трансляция пресс-конференции членов совета велась на YouTube.

«Хотел бы отметить, что координационный совет никогда не рассматривал, не принимал и не планирует принимать документов о том, что мы не заинтересованы в развитии отношений с Россией», — сказал Латушко.

Он добавил, что совет в принципе не рассматривает вопросы внешней политики. Латушко попросил российскую сторону предоставить документы, о которых она заявляет.

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Фото: Ulf Mauder / dpa / Global Look Press

Так Латушко прокомментировал высказывания главы МИД России Сергея Лаврова и пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Накануне Лавров заявил, что некоторые люди, оказавшиеся в координационном совете, известны своим негативным отношением к развитию Союзного государства России и Белоруссии.

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В свою очередь, Песков сообщил, что в Москве пока точно не знают требования белорусской оппозиции, но видели документы, свидетельствующие о желании совета отдалиться от России. «Мы видели некие документы, которые верстались этими людьми, где больше акцент смещался в сторону от взаимодействия с Россией», — сказал он (цитата по ТАСС).

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Акция сторонников оппозиции в Минске

О создании координационного совета по трансферу власти оппозиционный кандидат на президентских выборах Светлана Тихановская объявила 14 августа. В него должны войти представители всех объединений, заинтересованных в мирной передаче власти в стране. Руководящий орган совета — президиум — был избран 19 августа. В него вошли семь человек.

Теги: Белоруссия, оппозиция
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