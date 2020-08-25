Песков оценил заявление белорусской оппозиции о сотрудничестве с Россией

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

В Кремле заявили, что приветствуют заявления представителей координационного совета белорусских оппозиционеров о том, что они не рассматривают вопрос отказа от взаимодействия с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы действительно надеемся на то, что в целом в Белоруссии абсолютно доминирует желание и дальше идти по пути наших двусторонних отношений», — сказал Песков.

24 августа член президиума координационного совета, бывший белорусский дипломат и экс-министр культуры Павел Латушко заявил, что «совет никогда не рассматривал, не принимал и не планирует принимать документов о том, что они не заинтересованы в развитии отношений с Россией», и добавил, что совет в принципе не рассматривает вопросы внешней политики.

Ранее Песков говорил, что в Москве точно не знают требования белорусской оппозиции, но видели документы, «где больше акцент смещался в сторону от взаимодействия с Россией». Глава МИД Сергей Лавров утверждал, что некоторые люди из координационного совета известны негативным отношением к развитию Союзного государства.