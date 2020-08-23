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Лавров увидел признаки давления на Тихановскую

Тихановской «не разрешили успокоиться» после отъезда из Белоруссии, заявил Лавров. По его словам, оппозиционеры, живущие на Западе, пытаются перевести ситуацию в Белоруссии на кровопролитный «украинский сценарий»
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Reuters)

На кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую могли оказать давление, чтобы она и после отъезда из республики продолжила призывать жителей к протестам. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в ходе форума «Территория смыслов», трансляция мероприятия велась на его YouTube-канале.

Тихановская уехала в Литву, «объявив, что хочет заниматься семейными делами, заботиться о детях», напомнил Лавров.

«Но, видимо, ей не разрешили успокоиться на этом, и она стала делать политические заявления, причем достаточно такие жесткие, требуя продолжать стачки, забастовки, протестные акции. И характерно, что она все чаще делает свои заявления не на русском, не на белорусском, а на английском языке. То есть адресат, в том числе, может быть, и главный адресат, находится в западном направлении», — отметил он.

По словам Лаврова, цель всего этого — «не дать западным странам успокоиться и убедить их продолжать теребить эту ситуацию».

Тихановская отказалась от выдвижения в президенты в случае новых выборов
Политика
Фото: EPA / STR / ТАСС

Программа, которую предлагала Тихановская, неконструктивна и не нацелена на достижение национального согласия, заявил Лавров. «Программа появилась на сайте Тихановской, и провисела там она недолго, но в web-архиве можно ее почитать. Там много интересного: выход из ЕврАзЭС, из ОДКБ, из Союзного государства, долгосрочная цель — вступление не только в Евросоюз, но и в НАТО, белорусизация жизни за счет внедрения, во многом искусственного, белорусского языка, во все сферы, где будет вытеснен русский язык, и целый ряд лозунгов, которые не носят конструктивного характера и едва ли нацелены на продвижение национального согласия», — сказал он.

Глава МИД добавил, что ситуацию в Белоруссии пытаются «перевести на украинский сценарий». «Некоторым белорусским оппозиционерам, которые живут на Западе и оттуда пытаются влиять на происходящее в своей стране, очень хочется, чтобы была кровь, спровоцировать реакцию силовиков белорусских, которые сейчас никого не трогают и не вмешиваются в проведение мирных демонстраций, — в общем, украинский сценарий. Мы считаем это преступным», — заявил Лавров.

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Выборы президента Белоруссии, которые завершились 9 августа, в шестой раз выиграл действующий лидер республики Александр Лукашенко, сообщила ЦИК. По ее данным, он набрал 80,1% голосов, а его основная соперница, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,1%. Штаб последней итоги выборов не признал. По его оценке, Тихановскую поддержали от 70 до 80% пришедших на выборы избирателей.

После выборов президента в Белоруссии начались массовые протесты. В первые дни силовики разгоняли демонстрантов с помощью дубинок, светошумовых гранат и слезоточивого газа. Более 7 тыс. человек были задержаны, в ООН сообщили о четырех погибших.

10 августа Тихановская подала жалобу в ЦИК, потребовав признать недействительными результаты выборов. После этого Тихановская перестала выходить на связь, и на следующий день власти сообщили, что она покинула Белоруссию и выехала в Литву. Позднее сама Тихановская выпустила новое обращение, в котором подтвердила эту информацию. «Не дай бог вам оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я», — сказала она.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

После этого видеообращения вышло еще одно, сделанное еще 10 августа в ЦИК. На этой записи видно, как Тихановская, опустив глаза, читает написанный текст. В обращении она поблагодарила граждан Белоруссии за участие в выборах президента и попросила соотечественников не противостоять милиции, чтобы не подвергать жизнь опасности.

После этого Тихановская выпустила еще несколько видеообращений, записанных уже за границей. В них она заявила, что готова стать национальным лидером страны, чтобы помочь организовать новые выборы, а также объявила о создании Координационного совета оппозиции для передачи ей власти. Рабочих, которые присоединились к протестам, Тихановская призвала продолжать бастовать, назвав это «абсолютно легальным и мощным оружием против режима».

Автор: Виктория Полякова
Теги: Сергей Лавров, Светлана Тихановская
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