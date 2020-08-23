Лавров увидел признаки давления на Тихановскую

Тихановской «не разрешили успокоиться» после отъезда из Белоруссии, заявил Лавров. По его словам, оппозиционеры, живущие на Западе, пытаются перевести ситуацию в Белоруссии на кровопролитный «украинский сценарий»

Светлана Тихановская (Фото: Reuters)

На кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую могли оказать давление, чтобы она и после отъезда из республики продолжила призывать жителей к протестам. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в ходе форума «Территория смыслов», трансляция мероприятия велась на его YouTube-канале.

Тихановская уехала в Литву, «объявив, что хочет заниматься семейными делами, заботиться о детях», напомнил Лавров.

«Но, видимо, ей не разрешили успокоиться на этом, и она стала делать политические заявления, причем достаточно такие жесткие, требуя продолжать стачки, забастовки, протестные акции. И характерно, что она все чаще делает свои заявления не на русском, не на белорусском, а на английском языке. То есть адресат, в том числе, может быть, и главный адресат, находится в западном направлении», — отметил он.

По словам Лаврова, цель всего этого — «не дать западным странам успокоиться и убедить их продолжать теребить эту ситуацию».