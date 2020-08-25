Тихановская не стала связывать протесты в стране с антироссийским курсом

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Акции протеста в Белоруссии не направлены ни против России, ни в ее пользу. Об этом заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская, выступая в Европарламенте. Трансляцию вел РБК.

На заседании комитета Европарламента по иностранным делам, где обсуждалась ситуация в Белоруссии, Светлана Тихановская выступила по видеосвязи. Она заверила, что «революция в Белоруссии не является геополитической», речь не идет о переориентации Белоруссии на ЕС или против него, речь идет о праве граждан страны на выбор своих лидеров.

«Требования Белоруссии просты — это свободные и честные выборы. Это требование протестующих на улицах, это лозунг бастующих на многочисленных заводах по всей стране. Это желание всего народа», — подчеркнула она.

Тихановская в своей речи призвала остальные государства уважать суверенитет и территориальную целостность Белоруссии и поблагодарила Европарламент за его поддержку.