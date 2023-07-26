Суд арестовал Кагарлицкого по делу об оправдании терроризма

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 99,69 (-0,67) Инвестиции, 25 июл, 17:36 Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 90,09 (-0,39) Инвестиции, 25 июл, 17:36
«Иркут» опровергла перенос поставок новых Superjet Бизнес, 18:31
Впервые в истории кинофестиваля в Локарно его президентом стала женщина Life, 18:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:30
Встреча Владимира Путина с главой банка БРИКС Дилмой Русеф. Трансляция Политика, 18:29
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 18:29
Компания Маска забрала название аккаунта X, не заплатив владельцу Бизнес, 18:18
В JPMorgan спрогнозировали рекордную цену на золото в 2024 году Инвестиции, 18:17
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
ЦБ Италии запустит проект по токенизации активов на блокчейне Polygon Крипто, 18:14
ЦСКА начал защиту титула в Кубке с разгрома «Оренбурга» со счетом 6:0 Спорт, 18:13
В районе Керчи получила пробоину яхта с пассажирами Политика, 18:13
Остановиться, подумать, взлететь: роль современного искусства в жизни РБК Стиль и СберПервый, 18:06
Военная операция на Украине. Карта на 26 июля Политика, 18:04
Госдума отменила ограничения на строительство велодорожек в лесах Недвижимость, 18:03
Ласицкене заявили на чемпионат России после травмы Спорт, 18:02
Политика ,  
0 

Суд арестовал Кагарлицкого по делу об оправдании терроризма

Суд в Коми арестовал социолога Кагарлицкого по делу об оправдании терроризма
Дело против профессора завели из-за постов об атаке Украины на Крымский мост. ФСБ обвиняет его в оправдании терроризма. Адвокат Кагарлицкого подчеркнул, что тот не поддерживает и не оправдывает террористов
Борис Кагарлицкий
Борис Кагарлицкий (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Суд в Коми арестовал социолога Бориса Кагарлицкого (внесен в реестр иностранных агентов) по обвинению в призывах к терроризму на два месяца, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов Республики Коми.

Об этом суд попросила ФСБ, которая завела против социолога дело об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205 УК). Эта статья грозит заключением на срок до пяти лет. Дело заведено из-за поста о взрыве на Крымском мосту, который произошел в прошлом октябре, рассказал РБК адвокат Сергей Ерохов. Он заявил, что Кагарлицкий никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм. «Цель всех его выступлений — это попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство», — пояснил Ерохов.

Суд арестовал Кагарлицкого по делу об оправдании терроризма
Video

Борис Кагарлицкий — российский социолог и политолог, преподаватель «Шанинки» (Московская высшая школа социальных и экономических наук). Прежде на сайте вуза говорилось, что в 1982–1983 годах он был политзаключенным, но к 28 июля страница о нем исчезла с сайта университета. Его арестовывали по диссидентскому «делу молодых социалистов», Кагарлицкого обвиняли в антисоветской пропаганде.

В 2012 году к Кагарлицкому пришли с обысками по «болотному делу», а в 2021-м арестовали на десять суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).

В реестр иностранных агентов Кагарлицкий попал прошлой весной. Профессор выражал уверенность, что новый статус никак не повлияет на его работу.

О деле против Кагарлицкого накануне сообщила адвокат Юлия Кузнецова, которая защищает психолога Александра Ачагова. Она добавила, что перед этим, 25 июля, у психолога проходил обыск по делу против Кагарлицкого.

На Крымском мосту утром 8 октября взорвался грузовик, в результате чего обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в это время проходил по мосту. Погибли четыре человека. ФСБ считает организатором взрыва Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и ее руководителя Кирилла Буданова. Москва расценивает произошедшее как теракт.

Читайте на РБК Pro
Алхимик или стратег: кто вы как лидер и чем это знание поможет бизнесу
Чему научиться у «Волка с Уолл-стрит»: откровения лучшего продавца в мире
«Я управляю авианосцем во время шторма»: CEO Morgan Stanley — о стратегии
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях

Минобороны Украины признавало, что к произошедшему причастны украинские военные. СБУ заявляло, что мост важен для российской логистики, «который мы обязаны были перерезать врагу». Ведомство 26 июля признало, что взрыв был «одной из реализаций СБУ».

Президент Владимир Путин утверждает, что атаковать Крымский мост бессмысленно, потому что он «уже давно не используется для военных перевозок».
 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Любовь Ставцева Любовь Ставцева
Борис Кагарлицкий ФСБ
Материалы по теме
Подозреваемого в оправдании терроризма Кагарлицкого отправили в Сыктывкар
Политика
Киев предупредил о новых ударах по Крыму и Крымскому мосту
Политика
Протасевича и Сапегу исключили из белорусского списка террористов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter