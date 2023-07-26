Суд арестовал Кагарлицкого по делу об оправдании терроризма

Дело против профессора завели из-за постов об атаке Украины на Крымский мост. ФСБ обвиняет его в оправдании терроризма. Адвокат Кагарлицкого подчеркнул, что тот не поддерживает и не оправдывает террористов

Борис Кагарлицкий (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Суд в Коми арестовал социолога Бориса Кагарлицкого (внесен в реестр иностранных агентов) по обвинению в призывах к терроризму на два месяца, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов Республики Коми.

Об этом суд попросила ФСБ, которая завела против социолога дело об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205 УК). Эта статья грозит заключением на срок до пяти лет. Дело заведено из-за поста о взрыве на Крымском мосту, который произошел в прошлом октябре, рассказал РБК адвокат Сергей Ерохов. Он заявил, что Кагарлицкий никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм. «Цель всех его выступлений — это попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство», — пояснил Ерохов.

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Борис Кагарлицкий — российский социолог и политолог, преподаватель «Шанинки» (Московская высшая школа социальных и экономических наук). Прежде на сайте вуза говорилось, что в 1982–1983 годах он был политзаключенным, но к 28 июля страница о нем исчезла с сайта университета. Его арестовывали по диссидентскому «делу молодых социалистов», Кагарлицкого обвиняли в антисоветской пропаганде. В 2012 году к Кагарлицкому пришли с обысками по «болотному делу», а в 2021-м арестовали на десять суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении). В реестр иностранных агентов Кагарлицкий попал прошлой весной. Профессор выражал уверенность, что новый статус никак не повлияет на его работу.

О деле против Кагарлицкого накануне сообщила адвокат Юлия Кузнецова, которая защищает психолога Александра Ачагова. Она добавила, что перед этим, 25 июля, у психолога проходил обыск по делу против Кагарлицкого.

На Крымском мосту утром 8 октября взорвался грузовик, в результате чего обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в это время проходил по мосту. Погибли четыре человека. ФСБ считает организатором взрыва Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и ее руководителя Кирилла Буданова. Москва расценивает произошедшее как теракт.

Минобороны Украины признавало, что к произошедшему причастны украинские военные. СБУ заявляло, что мост важен для российской логистики, «который мы обязаны были перерезать врагу». Ведомство 26 июля признало, что взрыв был «одной из реализаций СБУ».

Президент Владимир Путин утверждает, что атаковать Крымский мост бессмысленно, потому что он «уже давно не используется для военных перевозок».

