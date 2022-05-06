Минюст признал иноагентами Моргенштерна, Соболь и Гозмана

Моргенштерн (Алишер Валеев) (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Минюст добавил в список физических лиц — иноагентов рэпера Моргенштерна, а в реестр СМИ-иноагентов организацию «Апология» и 7 человек, включая оппозиционеров Владимира Милова и Любовь Соболь, следует из реестров Министерства юстиции.

В список СМИ-иноагентов также попали бывший председатель партии «Союз правых сил» Леонид Гозман, социолог Борис Кагарлицкий, исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев и гражданская активистка Наталья Баранова, а также Денис Константинов.

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