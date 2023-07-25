ФСБ возбудила дело об оправдании терроризма против социолога Кагарлицкого
ФСБ возбудила дело об оправдании терроризма в отношении социолога Бориса Кагарлицкого (внесен Минюстом в реестр иноагентов), сообщила его адвокат Юлия Кузнецова, передает ТАСС.
«Я защищаю известного психолога Александра Ачагова. Сегодня у него проходил обыск, на котором я присутствовала. Как мне удалось выяснить, он проходил в рамках уголовного дела об оправдании терроризма, которое возбудили в отношении Кагарлицкого. Расследование дела ведет ФСБ», — сказала она.
Борис Кагарлицкий — российский социолог и политолог, сейчас он работает преподавателем «Шанинки» (Московская высшая школа социальных и экономических наук). На сайте вуза сказано, что в 1982–1983 годах он был политзаключенным. В 2012 году к Кагарлицкому пришли с обысками по «Болотному делу», а в 2021-м арестовали на десять суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).
В реестр иноагентов Кагарлицкого включили в прошлом мае. Тогда он заявил, что на его работу новый статус никак не повлияет.
Обыск в квартире Арчагова завершен, он находится на допросе, сообщил его помощник.