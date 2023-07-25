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ФСБ возбудила дело об оправдании терроризма против социолога Кагарлицкого

ФСБ завела дело об оправдании терроризма против социолога Кагарлицкого
Кагарлицкий был политзаключенным в 1980-х, а в 2012 году у него прошли обыски по «Болотному делу». Прошлой весной его признали иноагентом. По делу против него проходит психолог Александр Ачагов
Борис Кагарлицкий
Борис Кагарлицкий (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

ФСБ возбудила дело об оправдании терроризма в отношении социолога Бориса Кагарлицкого (внесен Минюстом в реестр иноагентов), сообщила его адвокат Юлия Кузнецова, передает ТАСС.

«Я защищаю известного психолога Александра Ачагова. Сегодня у него проходил обыск, на котором я присутствовала. Как мне удалось выяснить, он проходил в рамках уголовного дела об оправдании терроризма, которое возбудили в отношении Кагарлицкого. Расследование дела ведет ФСБ», — сказала она.

Борис Кагарлицкий — российский социолог и политолог, сейчас он работает преподавателем «Шанинки» (Московская высшая школа социальных и экономических наук). На сайте вуза сказано, что в 1982–1983 годах он был политзаключенным. В 2012 году к Кагарлицкому пришли с обысками по «Болотному делу», а в 2021-м арестовали на десять суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).

В реестр иноагентов Кагарлицкого включили в прошлом мае. Тогда он заявил, что на его работу новый статус никак не повлияет.

Обыск в квартире Арчагова завершен, он находится на допросе, сообщил его помощник.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ФСБ оправдание терроризма
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