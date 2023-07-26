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ФСБ попросила арестовать Кагарлицкого по делу об оправдании терроризма

ФСБ обратилась в суд с просьбой арестовать Кагарлицкого по делу об оправдании терроризма
Дело связано с публикацией о взрыве на Крымском мосту прошлой осенью, Кагарлицкого этапировали в Сыктывкар. Статья предполагает лишение свободы на срок до пяти лет. Адвокат ученого подчеркнул, что тот не поддерживает терроризм
Борис Кагарлицкий
Борис Кагарлицкий (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

ФСБ попросила суд арестовать социолога Бориса Кагарлицкого (внесен Минюстом в реестр иноагентов) по делу об оправдании терроризма. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.

Там указали, что следствие возбудило дело по обвинению в призывах к терроризму в интернете.

О деле стало известно накануне — о нем сообщила адвокат Юлия Кузнецова, которая защищает психолога Александра Ачагова. Она указала, что накануне, 25 июля, у него проходил обыск по делу против Кагарлицкого. Дочь социолога Ксения сообщила, что Кагарлицкого этапировали в Сыктывкар. По ее словам, речь идет о ч. 2 ст. 205 УК (публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда с использованием СМИ или интернета). Предельное наказание по этой статье предполагает лишение свободы на срок до пяти лет.

Адвокат профессора Сергей Ерохов ранее сообщил РБК, что дело возбуждено из-за поста о прошлогоднем взрыве на Крымском мосту. «В своей деятельности профессор Б.Ю. Кагарлицкий никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм. Цель всех его выступлений — это попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство», — подчеркнул адвокат.

Борис Кагарлицкий — российский социолог и политолог, преподаватель «Шанинки» (Московская высшая школа социальных и экономических наук). На сайте вуза было сказано, что в 1982–1983 годах он был политзаключенным, по состоянию на 28 июля страница о нем исчезла с сайта вуза. В 2012 году к Кагарлицкому пришли с обысками по «Болотному делу», а в 2021-м арестовали на десять суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).

В реестр иностранных агентов Кагарлицкий попал прошлой весной. Тогда он говорил, что новый статус никак не повлияет на его работу.

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Теги
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Борис Кагарлицкий уголовное дело оправдание терроризма
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