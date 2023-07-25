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Атаки беспилотников на Москву ,  
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«Коммерсантъ» сообщил о возбуждении дела о терроризме после атаки дронов

«Коммерсантъ»: СК возбудил дело о терроризме после атаки беспилотников в Москве
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Атаки беспилотников на Москву

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК — террористический акт — после очередной атаки дронов в Москве, пишет газета «Коммерсантъ».

Следствие возложило ответственность за атаку на Главное управление разведки Минобороны Украины.

Один из беспилотников попал в недостроенный небоскреб, а другой упал на пустовавшее здание Центрального военного оркестра Минобороны на Комсомольском проспекте, сообщает издание.

Мэр Москвы Сергей Собянин в ночь на 24 июля сообщил об ударе дронов по двум нежилым зданиям. «Серьезных разрушений и пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале. Позднее Собянин уточнил, что на Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбило стекла в нескольких окнах.

Минобороны, в свою очередь, отчиталось о предотвращении попытки Украины совершить террористическую атаку в Москве с помощью двух дронов. Средствами радиоэлектронной борьбы украинские беспилотники были подавлены, после чего упали. Никто не пострадал.

В МИДе заявили, что Москва оставляет за собой право принять «жесткие меры» в ответ на атаку, а в Кремле напомнили о целях военной операции на Украине.

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Атака беспилотников на Москву была «специальной операцией» украинской разведки, заявили источники AFP и «Украинской правды» в Минобороны страны.

Почти одновременно была совершена очередная атака беспилотников на Крым.

«Коммерсантъ» сообщил о возбуждении дела о терроризме после атаки дронов
«Коммерсантъ» сообщил о возбуждении дела о терроризме после атаки дронов

Теги
Москва атака беспилотники уголовное дело Следственный комитет
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