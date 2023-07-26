Дочь Кагарлицкого сообщила о его местонахождении после возбуждения дела

Бориса Кагарлицкого, против которого завели дело по статье об оправдании терроризма, этапировали в Сыктывкар, сообщила его дочь. По ее словам, меру пресечения изберут в четверг

Социолога Бориса Кагарлицкого (внесен в список иноагентов), против которого завели дело об оправдании терроризма, этапировали в Сыктывкар, сообщила его дочь Ксения в своем аккаунте в X (бывшая соцсеть Twitter).

«Окончились следственные действия по делу Бориса Кагарлицкого. Предъявляют ч.2 ст.205 УК РФ. Его этапировали в Сыктывкар. Новости будут в четверг после рассмотрения судом меры пресечения», — написала она.

Позже она уточнила, что речь идет о ч.2 ст.205.2 УК (публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда с использованием СМИ или Интернета). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

До этого дочь социолога сообщила, что ее отец «все это время» находился в России. «Где он сейчас — неизвестно, телефон отключен», — писала она после сообщений о возбуждении против него уголовного дела.

О том, что ФСБ возбудила дело об оправдании терроризма в отношении Кагарлицкого, сообщила 25 июля его адвокат Юлия Кузнецова. Она рассказала, что в рамках этого дела прошли обыски у психолога Александра Ачагова, которого Кузнецова также защищает. Помощник Ачагова добавил, что после обыска психолог отправился на допрос.