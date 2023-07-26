Дочь Кагарлицкого сообщила о его местонахождении после возбуждения дела
Социолога Бориса Кагарлицкого (внесен в список иноагентов), против которого завели дело об оправдании терроризма, этапировали в Сыктывкар, сообщила его дочь Ксения в своем аккаунте в X (бывшая соцсеть Twitter).
«Окончились следственные действия по делу Бориса Кагарлицкого. Предъявляют ч.2 ст.205 УК РФ. Его этапировали в Сыктывкар. Новости будут в четверг после рассмотрения судом меры пресечения», — написала она.
Позже она уточнила, что речь идет о ч.2 ст.205.2 УК (публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда с использованием СМИ или Интернета). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
До этого дочь социолога сообщила, что ее отец «все это время» находился в России. «Где он сейчас — неизвестно, телефон отключен», — писала она после сообщений о возбуждении против него уголовного дела.
О том, что ФСБ возбудила дело об оправдании терроризма в отношении Кагарлицкого, сообщила 25 июля его адвокат Юлия Кузнецова. Она рассказала, что в рамках этого дела прошли обыски у психолога Александра Ачагова, которого Кузнецова также защищает. Помощник Ачагова добавил, что после обыска психолог отправился на допрос.
Борис Кагарлицкий — российский социолог и политолог, сейчас он работает преподавателем «Шанинки» (Московская высшая школа социальных и экономических наук). На сайте вуза сказано, что в 1982–1983 годах он был политзаключенным. В 2012 году к Кагарлицкому пришли с обысками по «Болотному делу», а в 2021-м арестовали на десять суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).
В реестр иноагентов Кагарлицкого включили в прошлом мае. Тогда он заявил, что на его работу новый статус никак не повлияет.