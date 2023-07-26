Балицкий заявил о попытках ВСУ прорвать оборону в Запорожской области

На ореховском направлении в Запорожской области началась «вторая фаза» контрнаступления ВСУ, заявил Рогов. По словам Балицкого, украинские войска столкнулись с «ожесточенным отпором» при попытке прорвать оборону

Фото: София Гатилова / Reuters

Вооруженные силы Украины пытаются прорвать оборону российских войск в Запорожской области, но столкнулись с «ожесточенным отпором» и несут большие потери, написал в своем телеграм-канале врио губернатора Евгений Балицкий. Особенно напряженной он назвал обстановку возле сел Работино (Токмакский район), Новоданиловка и Новопокровка (Ореховский район).

ВСУ начали «вторую волну» контрнаступления на ореховском направлении, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, украинская сторона «бросила максимальные силы» на прорыв российской обороны; утром 26 июля ВСУ пошли на штурм российских позиций в районе села Работино.

В начале месяца Рогов говорил, что украинские войска предприняли попытку штурма близ этого села, но населенный пункт остался под контролем России. В субботу, 22 июля, представитель запорожской администрации заявил, что украинские войска провели артподготовку восточнее Работино и активизировали наступление на ореховском направлении при участии танков и бронемашин Bradley; ситуацию на этом участке фронта он охарактеризовал как «очень горячую».

Российские власти с начала июня заявляют об отражении атак ВСУ, называют действия Киева безуспешными и говорят о больших потерях украинской стороны как в технике, так и в личном составе. Российские войска, по словам президента Владимира Путина, напротив, ведут успешные наступательные действия на некоторых направлениях и занимают «наиболее выгодные позиции».

Власти Украины признают, что наступательные действия идут медленнее, чем хотелось бы, и добиться быстрых результатов «практически невозможно». Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что хотел бы начать контрнаступление намного раньше, но у Киева на тот момент не было необходимого западного оружия.