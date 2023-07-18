В ВСУ заявили о невозможности добиться быстрых результатов наступления

Украина хотела бы получить быстрые результаты контрнаступления, но на деле это «практически невозможно», и ВСУ продвигаются медленнее, чем ожидалось, заявил командующий сухопутными войсками

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Контрнаступление украинских военных, которое продолжается более месяца, идет медленнее, чем ожидалось, заявил в интервью Би-би-си командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский.

«Мы хотим получать очень быстрые результаты, но в нашей реальности это практически невозможно», — сказал генерал, отметив, что российские военные возвели много оборонительных заграждений, у них много укреплений, «поэтому наступление идет не так быстро, как хотелось бы».

Сильной стороной украинской армии Сырский назвал «единство военного руководства и веру солдат друг в друга».

Сырский руководит украинскими войсками на востоке, отмечает издание. Российское МВД объявило генерала в розыск, а СК несколькими месяцами ранее завел против командующего дело по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Российский президент Владимир Путин говорил, что украинское контрнаступление идет с 4 июня. С тех пор Минобороны России регулярно сообщает об успешном отражении атак и больших потерях украинской стороны. По словам министра Сергея Шойгу, по состоянию на 11 июля с начала контрнаступления Украина потеряла более 26 тыс. военных, а также 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley. Путин говорил, что российские войска, напротив, ведут успешные наступательные действия на некоторых направлениях и занимают «наиболее выгодные позиции».

The New York Times передавала, что для снижения уровня потерь Киев сменил тактику и сосредоточился на использовании артиллерии и ракет большой дальности вместо атак через минные поля.