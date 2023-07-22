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Рогов фразой «очень горячо» описал ситуацию на участке фронта в Запорожье

Рогов: ВСУ активно наступают на ореховском направлении в Запорожской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские войска провели мощную артподготовку восточнее Работино и активизировали наступление на ореховском направлении, ВСУ ударили в стык обороны двух полков, сообщили власти Запорожской области
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Украинская пехота и бронетехника, в том числе танки и бронемашины Bradley, пошли в наступление на ореховском направлении в Запорожской области, там сейчас «очень горячо», сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в телеграм-канале.

По его данным, атака началась в 4:00, перед этим ВСУ провели мощную артподготовку восточнее Работино. «Основной удар наносится в стык обороны 291 и 70 полков», — написал Рогов.

Он добавил, что украинские служащие пытаются прорваться к российским позициям и закрепиться в окопах первой линии обороны. Российская артиллерия и РСЗО наносят по ним удары, «идут тяжелые ожесточенные бои».

Министерство обороны России эти данные на момент публикации не комментировало.

Об интенсивных боях на ореховском направлении Рогов сообщал еще в начале месяца. Тогда он рассказал, что украинским военным удалось дойти до первой линии обороны. По данным Рогова, в то время ВСУ занимались подготовкой второго этапа масштабного контрнаступления в Запорожской области, пытаясь запутать российскую разведку и проводя максимальное количество «разведок боем».

«Вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте постоянно проводят маневрирование и переброску войск. Делается это с целью скрыть местонахождение основных сил», — писал он.

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Минобороны России сообщает об отражении всех атак по всей линии фронта. Президент Владимир Путин говорил, что украинские военные несут тяжелые потери, исчисляемые в десятках тысяч человек. «Все попытки противника прорвать нашу оборону — а это задача, в том числе с использованием стратегических резервов, — они не увенчались успехом за все время наступления», — отмечал президент.

Киев признавал, что наступление идет не так быстро, как хотелось. «Некоторые люди воспринимают это как голливудский фильм и ждут результатов прямо сейчас. Это не так. На карту поставлены жизни людей», — напоминал при этом президент Владимир Зеленский. ЦРУ указало, что происходящее не должно кого-то удивлять. «У русских было несколько месяцев на подготовку не только долговременной обороны в Запорожье, на юге Украины, но и довольно больших и плотных минных полей. Так что это займет некоторое время, и добиться прогресса будет непросто», — сказал глава спецслужбы Уильям Бернс.

Рогов фразой «очень горячо» описал ситуацию на участке фронта в Запорожье
Рогов фразой «очень горячо» описал ситуацию на участке фронта в Запорожье


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Рогов Запорожская область наступление контрнаступление
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