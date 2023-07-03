Рогов сообщил подробности штурма ВСУ близ Работино

Днем 2 июня украинские войска вновь пошли на штурм близ Работино. Им удалось дойти до первой линии обороны российских сил, после чего завязался интенсивный бой. Село остается под контролем российских военных, сказал чиновник

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Село Работино Запорожской области остается под контролем российских военных, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в телеграм-канале.

По его словам, днем 2 июня украинские войска вновь пошли на штурм близ Работино на Ореховском направлении. Им удалось дойти до первой линии обороны российских сил, после чего в окопах завязался интенсивный стрелковый бой.

«После этого часть окопов в поле западнее Работино, занятая штурмовыми группами 65 бригады ВСУ после отхода наших бойцов, была накрыта русской артиллерией и наши воины перешли в контратаку, стремясь выбить врага», — написал Рогов.

Через несколько часов боев значительная часть украинских военных была уничтожена, другая — «побежала», при этом командование украинских войск пытается закрепиться и продвинуться вперед «любой ценой», подтягивая новые силы, сказал он.

«С обеих сторон активно работает артиллерия и танки. Врагом брошена в атаку пехота при поддержке бронетехники, отрабатывающей по нашим позициям в формате «карусели», — сообщил представитель запорожской администрации, добавив, что российские военные «держат активную оборону с наступательными действиями».

На этой неделе Рогов заявлял, что ожесточенные бои продолжаются на запорожском фронте, «наиболее горячие» идут в направлении Времевского выступа (расположен на стыке Запорожской области и ДНР). Российские войска отбивают атаки украинских военных близ села Ровнополье. Украинские силы также пытаются атаковать южнее города Орехова, но российские военные полностью контролируют ситуацию, утверждал он.

2 июня чиновник сообщил, что Вооруженные силы Украины начали подготовку второго этапа масштабного контрнаступления в регионе, который должен начаться в ближайшие дни.