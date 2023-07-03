Рогов сообщил подробности штурма ВСУ близ Работино
Село Работино Запорожской области остается под контролем российских военных, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в телеграм-канале.
По его словам, днем 2 июня украинские войска вновь пошли на штурм близ Работино на Ореховском направлении. Им удалось дойти до первой линии обороны российских сил, после чего в окопах завязался интенсивный стрелковый бой.
«После этого часть окопов в поле западнее Работино, занятая штурмовыми группами 65 бригады ВСУ после отхода наших бойцов, была накрыта русской артиллерией и наши воины перешли в контратаку, стремясь выбить врага», — написал Рогов.
Через несколько часов боев значительная часть украинских военных была уничтожена, другая — «побежала», при этом командование украинских войск пытается закрепиться и продвинуться вперед «любой ценой», подтягивая новые силы, сказал он.
«С обеих сторон активно работает артиллерия и танки. Врагом брошена в атаку пехота при поддержке бронетехники, отрабатывающей по нашим позициям в формате «карусели», — сообщил представитель запорожской администрации, добавив, что российские военные «держат активную оборону с наступательными действиями».
На этой неделе Рогов заявлял, что ожесточенные бои продолжаются на запорожском фронте, «наиболее горячие» идут в направлении Времевского выступа (расположен на стыке Запорожской области и ДНР). Российские войска отбивают атаки украинских военных близ села Ровнополье. Украинские силы также пытаются атаковать южнее города Орехова, но российские военные полностью контролируют ситуацию, утверждал он.
2 июня чиновник сообщил, что Вооруженные силы Украины начали подготовку второго этапа масштабного контрнаступления в регионе, который должен начаться в ближайшие дни.