Путин заявил об отсутствии у Украины успехов в ходе контрнаступления

Путин в очередной раз заявил, что наступление Украины безуспешно. От ответа о целях России в ходе боевых действий он ушел

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Президент Владимир Путин положительно оценил ход спецоперации на Украине и отметил, что она в своих контрнаступательных действиях не имеет успеха. Об этом глава государства заявил в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Все попытки противника прорвать нашу оборону — а это задача, в том числе с использованием стратегических резервов, — они не увенчались успехом за все время наступления», — утверждает Путин.

По его словам, российские войска, напротив, ведут успешные наступательные действия на некоторых направлениях и занимают «наиболее выгодные позиции».

В ответ на вопрос Зарубина о дальнейших задачах России Путин произнес: «Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены».

Путин ранее говорил, что украинское контрнаступление идет с 4 июня. По российским данным на 11 июля, Киев потерял более 26 тыс. военных, свыше 1,2 тыс. единиц бронетехники (в том числе 17 немецких танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ), 21 самолет и другую технику.



Как пишет The New York Times со ссылкой на источники, в первые две недели наступления Киев лишился до 20% вооружений и техники (речь о повреждении и уничтожении), в том числе западных танков и бронетранспортеров. В итоге ВСУ приняли решение изменить тактику и использовать артиллерию и ракеты большой дальности вместо атак через минные поля, что помогло снизить уровень потерь до 10%. На некоторых участках наступление замедлилось, а где-то остановилось, отмечает издание.