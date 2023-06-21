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Путин заявил, что на Украине «мужики наколотили 245 танков»

Владимир Путин заявил, что нынешнее затишье связано с большими потерями украинской армии
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе контрнаступления украинская армия понесла серьезные потери.

«Наши мужики на Украине наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа. Танки противника горят за милую душу», — заявил Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он добавил, что среди потерь ВСУ есть как американская, так и французская техника.

По словам Путина, именно большие потери Украины в людях и боевой технике привели к тому, что на фронте наблюдается «определенное затишье». «Судя по всему, противник занимается тем, что сейчас комбинирует из бригад, которые понесли серьезные потери, новые подразделения. Занимается восстановлением боеспособности», — сказал Путин.

По мнению главы государства, Украина опасается таких же масштабных потерь в будущем, что может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и к утрате боеспособности армии в целом. «Есть над чем подумать», — заявил Путин, отметив, что наступательный потенциал украинской стороны пока не исчерпан.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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