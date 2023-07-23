Блинкен спрогнозировал сроки «тяжело идущего» контрнаступления ВСУ

Блинкен: контрнаступление ВСУ идет тяжело, оно будет длиться еще несколько месяцев

Контрнаступление Украины «идет тяжело» и может продлиться еще несколько месяцев, заявил Блинкен. Ранее о провале украинского контрнаступления говорил Путин, а в ВСУ признавали, что оно идет «медленнее, чем хотелось бы»

Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

Контрнаступление Украины «идет тяжело», оно, скорее всего, продлится еще несколько месяцев, заявил в интервью телеканалу CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.

«На данный момент контрнаступление находится на сравнительно ранней стадии. Оно тяжелое», — заявил он, отметив, что российские вооруженные силы организовали «надежную оборону» (цитата по ТАСС).

Говоря о сроках контрнаступления, Блинкен подчеркнул, что «оно не завершится в течение одной-двух недель». «Мы по-прежнему рассчитываем, что [на это уйдет] несколько месяцев», — отметил он.

Украинское контрнаступление по всей линии фронта продолжается с начала июня. Российский президент Владимир Путин говорил, что ВСУ не добились значимых результатов ни на одном из участков, а украинские потери он называл «катастрофическими». В Минобороны заявляли, что по состоянию на 11 июля с начала контрнаступления Украина потеряла более 26 тыс. военных, 17 танков Leopard, пять колесных танков АМХ и 12 БМП Bradley.

Власти Украины, говоря о ходе контрнаступления, признавали, что оно идет медленнее, чем хотелось бы, и добиться быстрых результатов «практически невозможно». По словам главы Минобороны страны Алексея Резникова, ситуация связана с движением ВСУ по заминированным территориям и западные партнеры это понимают. «Это не шоу, которое смотрит весь мир и на которое делают ставки, или что-то в этом роде. Каждый день, каждый метр дается кровью», — отмечал главком ВСУ Валерий Залужный.

Накануне Financial Times со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на Аспенском форуме по безопасности сообщила, что тот пообещал своим западным союзникам, что контрнаступление ВСУ вот-вот «наберет обороты». Он отметил, что «вынужденная задержка» начала контрнаступления позволила России заминировать многочисленные территории и возвести оборонительные рубежи.

Путин на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко 23 июля заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось. За несколько дней до этого он отмечал, что западные страны «явно разочарованы» результатами украинского контрнаступления. По его мнению, Украине не помогают «ни колоссальные ресурсы, которые были «вкачаны» в киевский режим», ни поставки западного оружия, «ни направление тысяч иностранных наемников и советников» с целью прорыва линии фронта.