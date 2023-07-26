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МИД Финляндии не увидел шансов упрощения въезда россиянам с недвижимостью

МИД Финляндии: упрощения въезда владеющим недвижимостью россиянам не предвидится
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Война санкций
Финские власти не обсуждают упрощение въезда для россиян с недвижимостью в Финляндии, такие действия в ближайшее время не предвидятся, сообщили в МИДе страны. Обращения по этому поводу будут рассматриваться индивидуально

Упрощения въезда россиянам, владеющим недвижимостью в Финляндии, в ближайшее время не предвидится, ужесточенные меры были приняты недавно, заявила замглавы отдела по вопросам иммиграции финского МИДа Катя Луопаярви, передает Yle.

По ее словам, в настоящее время упрощение въезда россиянам не обсуждается, а на уровне Евросоюза поощряется более строгая визовая политика. Луопаярви отметила, что принятые меры обычно действительны до окончания срока полномочий правительства, однако при необходимости их могут пересмотреть.

«Правительство и министерство будут следить за последствиями принятых решений. Если есть необходимость, рекомендации всегда можно обновить», — сказала она.

Дипломат добавила, что массовых обращений с просьбой облегчить въезд россиянам — владельцам недвижимости в Финляндии в финский МИД не поступало. «Мы получили индивидуальные отзывы об ужесточении ограничений. Если ходатайства будут направлены в министерство, они будут рассмотрены, и их основания будут рассмотрены», — отметила она.

В начале июля вступили в силу ужесточенные правила на въезд в Финляндию для россиян — теперь им нужно предоставить обоснованную причину личного пребывания в стране. Мера затронула в том числе и собственников недвижимости в Финляндии.

Helsingin Sanomat писала, что российские владельцы недвижимости в Финляндии готовят петицию на имя президента Саули Ниинистё с просьбой облегчить им въезд, По словам авторов обращения, его подписали порядка 750 человек.

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В петиции отмечалось, что россияне, купив недвижимость в Финляндии, показали свое желание интегрироваться в стране. «Российские собственники в Финляндии являются исключительно гражданскими лицами, стремящимися к миру и не представляющими опасности для безопасности Финляндии», — говорится в документе.

В посольстве России в Хельсинки 21 июля сообщали, что обращений от россиян с недвижимостью в Финляндии о проблемах с въездом в эту страну не поступало.

В июле финское правительство сохранило запрет на «несущественные поездки» для граждан России. Также россияне не могут проехать транзитом через Финляндию в другие страны Шенгена с финской визой. Исключения касаются только пересечения границы по гуманитарным и некоторым другим причинам, а также для отдельной категории граждан (например, членов семей граждан стран Евросоюза, въезжающих с целью лечения).

Также после высылки российских дипломатов из Финляндии и последовавшего закрытия финского генконсульства в Санкт-Петербурге Хельсинки решил закрыть консульство России в Турку с 1 октября. До этого были закрыты диппредставительства Финляндии в Петрозаводске и Мурманске. Москва объясняла это «конфронтационным курсом» Финляндии в отношении России.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Финляндия недвижимость за рубежом ограничение въезда МИД Финляндии
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