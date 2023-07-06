Россия вышлет 9 дипломатов и закроет консульство Финляндии в Петербурге

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 98,41 (+0,68) Инвестиции, 05 июл, 16:06 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 90,34 (+0,79) Инвестиции, 05 июл, 16:06
Один человек пострадал при обстреле села в Белгородской области Политика, 14:41
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:40
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 14:39
Домодедово открыло новый сегмент международного терминала. Фоторепортаж Общество, 14:38 
Ошибки компаний, которые хотят взыскать ущерб с работников Pro, 14:38
Фонд Романа Абрамовича учредил фестиваль российского кино «Маяк» Life, 14:38
Масоны: чем они занимаются и что значит всевидящее око Социальная экономика, 14:36
РБК Диалоги с Игорем Шуваловым
Как формируется новый баланс интересов государства и бизнеса
Оставить заявку
Россия и другие страны сокращают дипломатическое присутствие. Инфографика Политика, 14:34
Вассерман опроверг госпитализацию словами «жив-здоров» Общество, 14:31
ГИБДД начала готовить проект о приравнивании электронных прав к бумажным Авто, 14:27
Американского теннисиста отстранили за антидопинговое нарушение Спорт, 14:26
На Урале задержали заведующую детсада, куда ходил погибший ребенок Общество, 14:23
ПСБ расширил возможности приема платежей через смартфон Пресс-релиз, 14:21
Лондон снял санкции с бывшего первого зампреда «Сбера» Хасиса Бизнес, 14:15

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Высылки дипломатов ,  
0 

Россия вышлет 9 дипломатов и закроет консульство Финляндии в Петербурге

МИД России объявил о высылке девяти финских дипломатов
Российский МИД объявил об ответных мерах на высылку девяти российских дипломатов из Финляндии в начале июня: высылке такого же количества сотрудников финского посольства и закрытии финского генконсульства консульства в Петербурге
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Москва объявила персонами нон грата девять сотрудников посольства Финляндии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

На Смоленскую площадь был вызван финский посол Антти Хелантеря.

«Посол был уведомлен, что в связи с высылкой в июне с.г. из Финляндии девяти представителей российских загранучреждений в этой стране persona non grata объявлены девять сотрудников посольства Финляндии в Российской Федерации и финского генконсульства в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Кроме того, российская сторона отозвала согласие на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября.

Послу также был заявлен «решительный протест в связи с проводимой властями Финляндии конфронтационной антироссийской политикой», которая направлена на разрушение взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, отметили в МИДе. Параметры вступления Финляндии в НАТО, которые сейчас обсуждаются, создают угрозу безопасности России, говорится в сообщении.

Финляндия объявила о высылке девяти сотрудников российского посольства 6 июня 2023 года. Власти страны посчитали, что их действия противоречат Венской конвенции о дипломатических отношениях. В пресс-службе российского МИДа тогда заверили, что решение финских властей не останется без ответа.

Читайте на РБК Pro
Лень идти на тренировку: четыре способа мотивировать себя заниматься
В компании сокращение персонала: как оно должно правильно проходить
Вы хотите торговать на нескольких маркетплейсах сразу: к чему готовиться
«Демократическая альтернатива Китаю»: что стоит за ростом индийских акций

В середине мая МИД Финляндии обвинил Россию в нарушении Венской конвенции из-за заморозки счетов своих диппредставительств. Ограничения наложили на банковские счета посольства в Москве и генконсульства в Петербурге.

В январе 2023 года МИД Финляндии сообщил, что в рамках санкций против России, введенных из-за боевых действий на Украине, в стране заморожены российские активы на сумму €187 млн. «Это недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты. Самое разное имущество, имеющее ценность», — сообщил тогда представитель МИД страны Пиа Саариваара.

Теги
Финляндия генконсульство высылка дипломатов

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Материалы по теме
Финляндия задумалась об ужесточении ограничений на поездки россиян
Политика
В Финляндии допустили пересмотр статуса консульства России на Аландах
Политика
МИД предложил Финляндии способ решить проблемы со счетами посольств
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter