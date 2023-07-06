Россия вышлет 9 дипломатов и закроет консульство Финляндии в Петербурге

Российский МИД объявил об ответных мерах на высылку девяти российских дипломатов из Финляндии в начале июня: высылке такого же количества сотрудников финского посольства и закрытии финского генконсульства консульства в Петербурге

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Москва объявила персонами нон грата девять сотрудников посольства Финляндии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

На Смоленскую площадь был вызван финский посол Антти Хелантеря.

«Посол был уведомлен, что в связи с высылкой в июне с.г. из Финляндии девяти представителей российских загранучреждений в этой стране persona non grata объявлены девять сотрудников посольства Финляндии в Российской Федерации и финского генконсульства в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Кроме того, российская сторона отозвала согласие на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября.

Послу также был заявлен «решительный протест в связи с проводимой властями Финляндии конфронтационной антироссийской политикой», которая направлена на разрушение взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, отметили в МИДе. Параметры вступления Финляндии в НАТО, которые сейчас обсуждаются, создают угрозу безопасности России, говорится в сообщении.

Финляндия объявила о высылке девяти сотрудников российского посольства 6 июня 2023 года. Власти страны посчитали, что их действия противоречат Венской конвенции о дипломатических отношениях. В пресс-службе российского МИДа тогда заверили, что решение финских властей не останется без ответа.

В середине мая МИД Финляндии обвинил Россию в нарушении Венской конвенции из-за заморозки счетов своих диппредставительств. Ограничения наложили на банковские счета посольства в Москве и генконсульства в Петербурге.

В январе 2023 года МИД Финляндии сообщил, что в рамках санкций против России, введенных из-за боевых действий на Украине, в стране заморожены российские активы на сумму €187 млн. «Это недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты. Самое разное имущество, имеющее ценность», — сообщил тогда представитель МИД страны Пиа Саариваара.