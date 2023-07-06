Финляндия расширила ограничения на въезд для россиян

Действующие с конца сентября прошлого года ограничения на «несущественные поездки» россиян сохранятся, кроме того, сложнее въехать в Финляндию будет владельцам недвижимости и студентам, а также приезжающим с деловыми целями

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Финляндия сохранила ограничения на въезд россиян в страну в случае совершения «несущественных поездок», а также ввела новые ограничения для бизнесменов, студентов и владельцев недвижимости, следует из сообщений правительства и МИДа страны.

Хельсинки ввел ограничения на въезд российских граждан и транзит их в другие страны Шенгенской зоны в конце сентября прошлого года до особого распоряжения. Пограничная охрана республики сообщала, что исключением будут пересечение границы по гуманитарным и некоторым другим причинам, а также для отдельных категорий граждан (членов семей граждан ЕС, лиц, въезжающих с целью лечения, и др.).

Действие этих мер продолжится, срок окончания не указан. Кроме того, с 10 июля вводятся новые ограничения:

тем, кто совершает деловые поездки , запретят транзит в другие страны через Финляндию, можно будет въехать только в саму страну. Также для въезда потребуется обоснованная причина, по которой необходимо личное присутствие в Финляндии;

, запретят транзит в другие страны через Финляндию, можно будет въехать только в саму страну. Также для въезда потребуется обоснованная причина, по которой необходимо личное присутствие в Финляндии; такое же обоснование понадобится и тем, кто владеет недвижимостью и хочет въехать в страну;

и хочет въехать в страну; студентам разрешат приезжать для участия только в определенных программах, например, обмена.

В этот же день Россия объявила персонами нон грата девять сотрудников посольства Финляндии в стране и финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Кроме того, российская сторона отозвала согласие на деятельность петербургского генконсульства с 1 октября. В январе и апреле были закрыты консульства в Мурманске и Петрозаводске. Таким образом, будет работать только посольство в столице.

Президент Финляндии Саули Ниинистё в Twitter назвал принятые Россией меры «жесткими и асимметричными». Он заявил, что со стороны Хельсинки последует аналогичный ответ, и консульство, которому грозит прекращение работы, — это расположенное в городе Турку на юго-западе Финляндии.



