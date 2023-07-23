Ilta-Sanomat сообщила, что финская аутлет-деревня опустела без россиян

Финская аутлет-деревня Zsar, расположенная недалеко от пограничного пропуска Ваалимаа на границе с Россией опустела без российских туристов, сообщает газета Ilta-Sanomat.

Zsar Outlet Village открылась в ноябре 2018 года. Стоимость инвестиций в проект на первом этапе оценивалась примерно в €40 млн. После сокращения потока российских туристов из-за пандемии коронавируса, а также закрытия финской границы из-за военной операции на Украине торговый комплекс осенью прошлого года обанкротился.

Управляющий недвижимостью в Zsar Микко Томминен рассказал, что ситуация «печальна» не только для акционеров, но и для муниципалитета Виролахти. «Тут [в торговом центре] работало очень много местных жителей, а здесь, в Виролахти, не так много рабочих мест. Часть сотрудников перешла в другие магазины того же бренда, а часть так и осталась безработной», — сказал он, назвав отсутствие российских туристов «смертельным ударом».

Томминен отметил, что в аутлет приезжали обычные россияне. Бренды, продаваемые в торговом комплексе, были не только люксовыми, но и мультиценовыми. Кроме того, россияне получали 24-процентную скидку на продукцию за счет беспошлинных продаж.

В начале июля в Финляндии вступили в силу ужесточенные правила на въезд в Финляндию для россиян: теперь им нужно предоставить обоснованную причину пребывания в стране. Мера затронула в том числе и собственников недвижимости в Финляндии.

Финское правительство сохранило запрет на «несущественные поездки» для граждан России, действующий с сентября прошлого года. Также россияне не могут проехать транзитом через Финляндию в другие страны Шенгена с финской визой.



Исключения касаются только пересечения границы по гуманитарным и некоторым другим причинам, а также для отдельной категории граждан (например, членов семей граждан стран Евросоюза, въезжающих с целью лечения).