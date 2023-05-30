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Россия закроет отделения финского консульства в Петрозаводске и Мурманске

МИД заявил послу Финляндии о закрытии отделений консульства в Петрозаводске и Мурманске
МИД России уведомил Финляндию о сокращении взаимного консульского присутствия, так как оно не соответствует текущему уровню отношений между странами. Отделения финского консульства в Петербурге и Мурманске будут закрыты
Вид на здание&nbsp;консульства Финляндии в Петрозаводске
Вид на здание консульства Финляндии в Петрозаводске (Фото: FinnishConsulatePTZ / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

МИД России вызвал посла Финляндии в Москве Антти Хелантеря, чтобы сообщить ему о закрытии российской стороной Канцелярии посольства России в городе Лаппеенранта. Сообщение об этом размещено на сайте МИДа. Канцелярию закроют с 1 июля.

«Одновременно финской стороне заявлено об отзыве с той же даты согласия на деятельность петрозаводского и мурманского отделений Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, функционировавших с начала 1990-х годов», — говорится в нем.

Главе финской дипмиссии вручена соответствующая нота МИД России.

Принятое решение обусловлено «конфронтационным курсом, проводимым Финляндией в отношении Российской Федерации», который серьезно повредил отношениям между странами, уточнят ведомство. В частности, по инициативе финской стороны свернут двусторонний политический диалог, разрушено торгово-экономическое сотрудничество между странами, разорвана сеть побратимских связей городов и регионов и «плотного приграничного взаимодействия», прекращено авиационное и железнодорожное сообщение, перечислил МИД.

«Одновременно Финляндия отказалась от традиционной политики неучастия в военных союзах и вступила в блок НАТО, не скрывающий своей направленности против России», — говорится в сообщении. Кроме того, Хельсинки препятствуют нормальной работе российских загранучреждений и компаний в Финляндии и запретили въезд в страну россиянам по шенгенским туристическим визам. 

Сокращение взаимного консульского присутствия связано с тем, что оно не соответствует текущему уровню российско-финляндских отношений, резюмирует МИД. Ответственность за такое положение дел Россия возлагает на Финляндию.

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Финляндия вступила в НАТО 4 апреля. Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто говорил, что причиной тому стало изменение «реалий безопасности в Европе» из-за российской спецоперации на Украине и «ядерные угрозы Москвы». Президент Владимир Путин говорил, что отказ Финляндии от традиционной политики нейтралитета и вступление страны в альянс будет ошибкой, так как никаких угроз безопасности Хельсинки не существует.

В конце мая Москва также уведомила Хельсинки о разрыве соглашения, которое предусматривало проведение ежегодных оценочных военных визитов в России и Финляндии. Последние инспекции, уточняло Министерство иностранных дел, прошли до пандемии коронавируса, с 2020 года они не проводились.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Финляндия посол МИД генконсульство

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