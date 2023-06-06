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Финляндия вышлет из страны девять сотрудников российского посольства

Финляндия вышлет из страны девять сотрудников российского посольства
В мае Финляндия обвинила Россию в нарушении Венской конвенции из-за заморозки счетов своих диппредставительств. Хельсинки решили выслать девять сотрудников посольства России, МИД обещал ответить
Посольство России в Хельсинки
Посольство России в Хельсинки (Фото: Mauri Ratilainen / EPA / ТАСС)

Финляндия вышлет девять сотрудников российского посольства, сообщает Aamulehti со ссылкой на заявление правительства республики.

По данным газеты, решение было принято на заседании кабмина под председательством президента Саули Ниинистё. Власти страны посчитали, что действия девяти подлежащих депортации сотрудников российского посольства противоречат Венской конвенции о дипломатических отношениях.

В пресс-службе российского МИДа сообщили «РИА Новости», что решение финских властей не останется без ответа.

В середине мая МИД Финляндии обвинил Россию в нарушении Венской конвенции из-за заморозки счетов своих диппредставительств. Ограничения наложили на банковские счета посольства в Москве и генконсульства в Петербурге.

Российские власти настаивают, что заморозка счетов стала ответом на действия финской стороны. Российскому посольству в Финляндии разрешили пользоваться только одним счетом в одном банке страны — Nordea. Помимо этого, для зачисления любой суммы на счет посольства России в Финляндии введен «длительный процесс рассмотрения разрешения», а взимают за такую операцию «фактически «запретительную» комиссию в размере €5 тыс., независимо от суммы перевода», сообщали РБК в российской дипмиссии.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова говорила, что Россия неоднократно просила Финляндию отменить введенные ограничения и предупреждала, что в противном случае будет вынуждена принять ответные меры.

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30 мая Россия также приняла решение о закрытии отделений финского консульства в Петрозаводске и Мурманске. Принятое решение обусловлено «конфронтационным курсом, проводимым Финляндией в отношении Российской Федерации», который серьезно повредил отношениям между странами, уточнял МИД. За два месяца до этого — 4 апреля — Финляндия вступила в НАТО.

Финляндия вышлет из страны девять сотрудников российского посольства
Финляндия вышлет из страны девять сотрудников российского посольства

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Финляндия высылка дипломатов Россия посольство
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