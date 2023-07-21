Посольство в Хельсинки не получало обращений от россиян с недвижимостью в Финляндии

В посольстве не получали обращений от россиян с недвижимостью в Финляндии

Здание посольства России в Финляндии (Фото: МИД России)

В посольство России в Хельсинки не поступало обращений от россиян с недвижимостью в Финляндии о проблемах с въездом в эту страну. Об этом РБК заявили в диппредставительстве.

«Обращений российских граждан в связи с данной ситуацией в посольство не поступало», — говорится в сообщении.

В посольстве заявили, что узнали о готовящемся обращении россиян к президенту Финляндии Саули Ниинистё из СМИ. О нем писало издание Helsingin Sanomat. Авторы петиции — граждане России с недвижимостью в Финляндии — потребовали упростить им въезд. Петицию подписали около 750 человек.

В начале июля в Финляндии вступили в силу ужесточенные правила на въезд в Финляндию для россиян: теперь им нужно предоставить обоснованную причину пребывания в стране. Мера затронула в том числе и собственников недвижимости в Финляндии. Финское правительство сохранило запрет на «несущественные поездки» для граждан России. Также россияне не могут проехать транзитом через Финляндию в другие страны Шенгена с финской визой. Исключения касаются только пересечения границы по гуманитарным и некоторым другим причинам, а также для отдельной категории граждан (например, членов семей граждан стран Евросоюза, въезжающих с целью лечения).