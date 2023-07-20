Владеющие недвижимостью в Финляндии россияне попросили упростить им въезд

Российские владельцы недвижимости в Финляндии подготовили петицию в адрес президента Ниинистё с призывом упростить для них правила въезда. С начала июля россияне должны предоставлять обоснованную причину для присутствия в стране

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Россияне, владеющие недвижимостью в Финляндии, готовят петицию об упрощении въезда в страну, которую направят президенту Саули Ниинистё в ближайшие дни, сообщает ознакомившаяся с обращением Helsingin Sanomat.

Авторы петиции рассказали, что ее подписали около 750 человек. Издание отмечает, что первая версия обращения была составлена в ноябре прошлого года, а к концу января ее передали в офис президента с подписями порядка 200 человек.

Позже авторы решили внести изменения в петицию, поскольку, по их мнению, она не учитывает, в частности, собственников леса и земельных участков. Новую версию объемом около тысячи страниц планируется закончить на этой неделе и направить в офис финского президента.

В начале июля вступили в силу ужесточенные правила на въезд в Финляндию для россиян — теперь им нужно предоставить обоснованную причину личного пребывания в стране. Мера затронула в том числе и собственников недвижимости в Финляндии.

Российские владельцы недвижимости в Финляндии в петиции подчеркивают, что соблюдают финское законодательство. «Российские собственники в Финляндии являются исключительно гражданскими лицами, стремящимися к миру и не представляющими опасности для безопасности Финляндии», — говорится в документе.

Там также отмечается, что россияне, купив недвижимость в Финляндии, показали свое желание интегрироваться в стране. Кроме того, добавляют авторы петиции, почти у всех собственников есть близкие друзья в Финляндии.

В июле финское правительство сохранило запрет на «несущественные поездки» для граждан России. Также россияне не могут проехать транзитом через Финляндию в другие страны Шенгена с финской визой. Исключения касаются только пересечения границы по гуманитарным и некоторым другим причинам, а также для отдельной категории граждан (например, членов семей граждан стран Евросоюза, въезжающих с целью лечения).

Помимо этого Финляндия в ответ на закрытие финского генконсульства в Санкт-Петербурге решила закрыть российское консульство в Турку с 1 октября. Решению Москвы предшествовала высылка девяти российских дипломатов из Финляндии.

До этого были закрыты диппредставительства Финляндии в Петрозаводске и Мурманске. Принятое решение МИД объяснил «конфронтационным курсом, проводимым Финляндией в отношении Российской Федерации», который серьезно повредил отношениям между странами. За два месяца до этого Финляндия вступила в НАТО.