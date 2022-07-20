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Путин счел бредом призывы Европы экономить воду, чтобы «рассердить» его

Европейские власти «понаделали ошибок», а теперь ищут виноватых и призывают граждан экономить воду и электроэнергию, чтобы «рассердить» российские власти, заявил президент Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени». Трансляция велась на сайте Росконгресса.

«В некоторых западных странах сегодня сталкиваются с проблемами энергетики, а одна из составляющих — это спекуляция на экологии. Во внутриполитической повестке спекулируют, пугают этими проблемами людей. А потом принимают решения необоснованные, непросчитанные. А следующий шаг — ищут виноватых», — сказал президент.

По словам Путина, на днях ему «показали картинку», которая распространяется «в СМИ в Европе».

«Картинка, человек изображен и внизу подпись: «Хочешь рассердить Путина — мой только эти четыре места». И показано — здесь, здесь, здесь, здесь. Ну что это такое? Совсем с ума посходили, понимаете. Экономьте воду, экономьте, значит, электроэнергию, электричество. Ну бред какой-то просто. Понаделали ошибок, а теперь не знают, что с этим делать и ищут виноватых», — заявил он.

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Фото:Visual China Group / Getty Images

Материал дополняется.

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политик, президент России

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