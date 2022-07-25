Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 58,67 (+0,91) Инвестиции, 16:28
Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 57,78 (+0,39) Инвестиции, 16:28
Умер сыгравший в «Славных парнях» актер Пол Сорвино Общество, 23:24
AP узнало о безуспешных попытках в ЕС договориться об экономии газа Политика, 23:03
Папа римский извинился перед индейцами Канады за притеснения церковью Общество, 23:03
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 22:55
Джонсон заявил о планах вернуться на пост лидера Консервативной партии Политика, 22:47
Жена Федуна заявила, что «Краснодар» живет по принципу «моя хата с краю» Спорт, 22:40
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 22:22
Что покупать во время «криптозимы». Мнения экспертов Крипто, 22:05
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Футбольный ЦСКА договорился о переходе капитана белградского «Партизана» Спорт, 21:58
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 21:49
В запорожской ВГА обозначили основные задачи референдума Политика, 21:33
ЦБ объяснил позицию по доступу «неквалов» к бумагам «дружественных» стран Инвестиции, 21:24
Как бороться с лудоманией на средства операторов игорного бизнеса Партнерский проект, 21:23
Минкульт вывез все экспонаты музейного фонда после выставок за рубежом Общество, 21:22
Война санкций ,  

AP узнало о безуспешных попытках в ЕС договориться об экономии газа

В преддверии экстренного совещания по вопросу ограничения потребления топлива на 15% послы стран ЕС пытались достигнуть компромисса, но против предложения ЕК возражают те государства, которые меньше зависят от российского газа
Фото: David McNew / Getty Images
Фото: David McNew / Getty Images

Страны ЕС пока не могут договориться о сокращении потребления газа на 15%, сообщает AP со ссылкой на неназванный дипломатический источник.

В преддверии экстренного совещания в Брюсселе по вопросу экономии топлива послы стран Евросоюза пытались достигнуть компромисса. Против предложения ЕК возражают те государства, которые меньше зависят от российского газа и не хотят принуждать население экономить.

По словам собеседника агентства, послы также обсуждали возможность ограничить полномочия Еврокомиссии.

Польша отвергла предложение Еврокомиссии делиться газом со странами ЕС
Политика
Фото:Pavel Supernak / ТАСС

Польша не согласна с предложением ЕК, заявила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва. Она пояснила, что ЕК навязывает государствам-членам «определенные инструменты, вместо того чтобы позволить им координировать свои действия по смягчению кризиса». «В этом отношении мы поддерживаем добровольное сокращение, а не обязательное», — заявила Москва. Министр указала, что Польша, не дожидаясь указаний из Брюсселя, уже ограничила потребление газа в этом году, ей также удалось заполнить хранилища газом. По ее мнению, первоочередной задачей ЕС должно быть обеспечение энергетической безопасности стран и диверсификация поставок.

На прошлой неделе ЕК подготовила план сокращения потребления газа, согласно которому страны ЕС должны снизить использование топлива на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го. При этом этом у Еврокомиссии появится возможность ограничивать потребление газа, не получая согласия всех государств — членов. Против этого сразу возразили Испания, Греция и Португалия. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что сомнения по поводу плана ЕК выразили по меньшей мере 12 стран, а Bloomberg писал, что замечания высказали Италия, Польша и Венгрия. Позднее в ЕК допустили смягчение требования.

В ЕС опасаются, что Россия перекроет газ. «Газпром» сократил объем прокачки по «Северному потоку» в Германию сначала с 167 млн до 100 млн куб. м газа в сутки, а потом и до 67 млн куб. м из-за ситуации с возвратом турбины из Канады. 25 июля компания объявила о сокращении поставок с 27 июля еще вдвое — до 33 млн куб. м.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images 5 трлн руб. выпадающих доходов: в каком настроении находится сфера услуг
Исследования
Pro
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Пять люксовых марок идут на биржу. Что важно знать про Lanvin Group
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Курс доллара взлетел до рекорда. Почему это угроза для мировой экономики
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Злость, отвращение и «разбор полетов»: почему говорить о сексе так сложно
Инструкции
Pro
Ким Бом Су Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung
Статьи
Pro
7 навыков высокоэффективных тинейджеров
Саммари

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала страны готовиться к возможному перекрытию российского газа, заявив, что прокачка топлива уже сократилась либо прекратилась в 12 государств ЕС.

Страны ЕС «понаделали ошибок», а теперь ищут виноватых и просят граждан экономить на энергоресурсах, чтобы «рассердить Путина», заявлял президент России. «Картинка, человек изображен и внизу подпись: «Хочешь рассердить Путина — мой только эти четыре места». И показано — здесь, здесь, здесь, здесь. Ну что это такое? Совсем с ума посходили, понимаете», — отмечал Владимир Путин.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
ЕС российский газ экономия
Материалы по теме
«Газпром» заявил о новых вопросах к Siemens Energy из-за турбин
Бизнес
Страны ЕС потребовали исключений из плана ЕК по снижению потребления газа
Политика
Глава МИД Венгрии заявил, что Европа противоречит сама себе по газу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter