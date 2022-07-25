AP узнало о безуспешных попытках в ЕС договориться об экономии газа

В преддверии экстренного совещания по вопросу ограничения потребления топлива на 15% послы стран ЕС пытались достигнуть компромисса, но против предложения ЕК возражают те государства, которые меньше зависят от российского газа

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Страны ЕС пока не могут договориться о сокращении потребления газа на 15%, сообщает AP со ссылкой на неназванный дипломатический источник.

В преддверии экстренного совещания в Брюсселе по вопросу экономии топлива послы стран Евросоюза пытались достигнуть компромисса. Против предложения ЕК возражают те государства, которые меньше зависят от российского газа и не хотят принуждать население экономить.

По словам собеседника агентства, послы также обсуждали возможность ограничить полномочия Еврокомиссии.

Польша не согласна с предложением ЕК, заявила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва. Она пояснила, что ЕК навязывает государствам-членам «определенные инструменты, вместо того чтобы позволить им координировать свои действия по смягчению кризиса». «В этом отношении мы поддерживаем добровольное сокращение, а не обязательное», — заявила Москва. Министр указала, что Польша, не дожидаясь указаний из Брюсселя, уже ограничила потребление газа в этом году, ей также удалось заполнить хранилища газом. По ее мнению, первоочередной задачей ЕС должно быть обеспечение энергетической безопасности стран и диверсификация поставок.

На прошлой неделе ЕК подготовила план сокращения потребления газа, согласно которому страны ЕС должны снизить использование топлива на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го. При этом этом у Еврокомиссии появится возможность ограничивать потребление газа, не получая согласия всех государств — членов. Против этого сразу возразили Испания, Греция и Португалия. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что сомнения по поводу плана ЕК выразили по меньшей мере 12 стран, а Bloomberg писал, что замечания высказали Италия, Польша и Венгрия. Позднее в ЕК допустили смягчение требования.

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