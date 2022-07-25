AP узнало о безуспешных попытках в ЕС договориться об экономии газа
Страны ЕС пока не могут договориться о сокращении потребления газа на 15%, сообщает AP со ссылкой на неназванный дипломатический источник.
В преддверии экстренного совещания в Брюсселе по вопросу экономии топлива послы стран Евросоюза пытались достигнуть компромисса. Против предложения ЕК возражают те государства, которые меньше зависят от российского газа и не хотят принуждать население экономить.
По словам собеседника агентства, послы также обсуждали возможность ограничить полномочия Еврокомиссии.
Польша не согласна с предложением ЕК, заявила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва. Она пояснила, что ЕК навязывает государствам-членам «определенные инструменты, вместо того чтобы позволить им координировать свои действия по смягчению кризиса». «В этом отношении мы поддерживаем добровольное сокращение, а не обязательное», — заявила Москва. Министр указала, что Польша, не дожидаясь указаний из Брюсселя, уже ограничила потребление газа в этом году, ей также удалось заполнить хранилища газом. По ее мнению, первоочередной задачей ЕС должно быть обеспечение энергетической безопасности стран и диверсификация поставок.
На прошлой неделе ЕК подготовила план сокращения потребления газа, согласно которому страны ЕС должны снизить использование топлива на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го. При этом этом у Еврокомиссии появится возможность ограничивать потребление газа, не получая согласия всех государств — членов. Против этого сразу возразили Испания, Греция и Португалия. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что сомнения по поводу плана ЕК выразили по меньшей мере 12 стран, а Bloomberg писал, что замечания высказали Италия, Польша и Венгрия. Позднее в ЕК допустили смягчение требования.
В ЕС опасаются, что Россия перекроет газ. «Газпром» сократил объем прокачки по «Северному потоку» в Германию сначала с 167 млн до 100 млн куб. м газа в сутки, а потом и до 67 млн куб. м из-за ситуации с возвратом турбины из Канады. 25 июля компания объявила о сокращении поставок с 27 июля еще вдвое — до 33 млн куб. м.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала страны готовиться к возможному перекрытию российского газа, заявив, что прокачка топлива уже сократилась либо прекратилась в 12 государств ЕС.
Страны ЕС «понаделали ошибок», а теперь ищут виноватых и просят граждан экономить на энергоресурсах, чтобы «рассердить Путина», заявлял президент России. «Картинка, человек изображен и внизу подпись: «Хочешь рассердить Путина — мой только эти четыре места». И показано — здесь, здесь, здесь, здесь. Ну что это такое? Совсем с ума посходили, понимаете», — отмечал Владимир Путин.