Глава МИД Венгрии заявил, что Европа противоречит сама себе по газу

Европейские политики, указал Петер Сийярто, заявляют, что больше не зависят от энергоресурсов из России, а одновременно с этим ЕК просит экономить газ. Министр ранее побывал в Москве после решения закупить больше газа у России

Предложение ЕК сократить потребление газа на 15% расходится с заявлениями политиков о том, что их страны больше не зависят от российских энергоресурсов, указал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после переговоров в Москве. Его слова приводит издание Index.

Сийярто прибыл в Россию 21 июля, после того как венгерские власти ввели чрезвычайное положение в энергетике и решили закупить 700 млн куб. м газа дополнительно к объемам по контрактам.

«В последние месяцы я слышал от ведущих западноевропейских политиков, что они все решили. Они нашли альтернативные источники, закупили природный газ в других местах, избавились от зависимости от России. <...> Так откуда тревога?» — поинтересовался глава венгерского МИДа.

Он отметил, что закупки газа «не идеологический вопрос, а физический»: наступает отопительный сезон — «и политикам бесполезно говорить, что газ есть, когда его нет».

На этой неделе Еврокомиссия предложила сократить использование газа на 15% с 1 августа текущего года по 31 марта 2023-го из-за опасений прекращения поставок со стороны России. Против этого уже возразили Испания, Греция и Португалия.

Европейские страны «понаделали ошибок», а теперь ищут виноватых и призывают граждан экономить воду и электроэнергию, чтобы «рассердить Путина», заявил президент России. «Картинка, человек изображен и внизу подпись: «Хочешь рассердить Путина — мой только эти четыре места». И показано — здесь, здесь, здесь, здесь. Ну что это такое? Совсем с ума посходили, понимаете», — сказал Владимир Путин.