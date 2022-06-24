Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 55,99 (+0,16) Инвестиции, 23 июн, 16:10
Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 53,36 (+0,08) Инвестиции, 23 июн, 16:10
Филологи оценили призыв Матвиенко заменить слова «воркшоп» и «бебиситтер» Политика, 05:00
Два человека сгорели заживо, когда автомобиль врезался в стену в Москве Общество, 04:37
Под Рязанью упал самолет Общество, 04:26
«РИА Новости» сообщило о подготовке теракта в Херсоне пленным ВСУ Политика, 04:16
В Венгрии призвали ЕС не вводить больше санкций против России Политика, 03:39
Страны смогут вступать в ЕС только при готовности союза к расширению Политика, 03:29
Джонсон назвал «в теории возможной» высылку беженцев из Украины в Руанду Политика, 02:39
Офис Генсека ООН сообщил о поддержке экспорта зерна с Украины и из России Политика, 02:28
PPF продаст контрольную долю в российских «дочках» за 42,8 млрд рублей Бизнес, 01:55
Московские больницы опровергли сообщения о нехватке шунтов Общество, 01:28
Ветеран «Спартака» поддержал решение клуба не бойкотировать суперкубок Спорт, 00:30
Лавров обвинил генсека ООН в затягивании продовольственного кризиса Политика, 00:19
В университетах США назвали абсурдом отказ Украины от русской литературы Политика, 00:10
Лавров усомнился в готовности Украины к переговорам Политика, 00:08

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

В Венгрии призвали ЕС не вводить больше санкций против России

Советник венгерского премьер-министра призвал остановить введение санкций, предупреждая, что ЕС может «оказаться на стороне проигравших» из-за экономических сложностей

Евросоюзу стоит отказаться от введения большего числа санкций против России и вместо этого способствовать переговорам, заявил Reuters старший советник венгерского премьер-министра Балаж Орбан. Агентство уточняет, что он не является родственником главы правительства Венгрии Виктора Орбана.

«В конце концов, Европа окажется на стороне проигравших в этой войне из-за экономических проблем. Мы бы рекомендовали остановить процесс санкций», — отметил Балаж Орбан.

Он подчеркнул, что с увеличением числа санкций европейская экономика страдает все больше и больше. При этом Россия, несмотря на то, что это также наносит ей ущерб, «выживает», отметил политик.

По его словам, Евросоюз четыре месяца следовал тактике санкционного давления, добившись определенных успехов, однако продолжение обернется еще большим ущербом для самой Европы. «Так что нам нужно о чем-то подумать. Переговоры, прекращение огня, мир. Дипломатия. В этом наше решение», — заключил Орбан.

Орбан заявил, что эмбарго на импорт газа разрушит экономику Европы
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

О том, что антироссийские санкции эффективны только на бумаге, в середине мая утверждал премьер-министр Виктор Орбан. «Это возможно на бумаге, и многие «бумажные» политики выдвигают какие-то теоретические доказательства, но мне, как бы я ни старался вспомнить, не приходит на ум континентальная блокада, которая была бы эффективной. Однако я видел, как терпели неудачу те, кто ее вводил», — заявлял он, напоминая, что санкции уже вызвали финансовый кризис.

Венгрия не стала вместе с остальными странами ЕС вводить санкции против России, в частности, она не соглашалась на эмбарго энергоносителей. В итоге частичный запрет на импорт российской нефти все-таки вошел в шестой пакет санкций ЕС, однако из него были исключены поставки по нефтепроводу «Дружба», на чем настаивал Будапешт.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как торговаться с китайцами — секреты переговоров
Статьи
Pro
Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность
Инструкции
Pro
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Полный гид по ОФЗ: какие бумаги сегодня спасут от инфляции
Статьи
Pro
Фото: Smart Reading Перестаньте думать как все: читаем бестселлер «Фрикомыслие»
Саммари
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Какие действия родителей приводят к пищевым расстройствам у детей
Инструкции
Pro
От амигдалы до иммунитета: как стресс влияет на наш организм
Видео
Pro
Фото: Nick Fewings / Unsplash Стоит ли ожидать ажиотажного спроса на загородную недвижимость
Статьи

По данным Reuters, ЕС сейчас обсуждает седьмой пакет ограничений против России, и рассматривает возможность включить в него золото. При этом неясно, будет ли это предполагать запрет на экспорт в Россию или импорт из нее.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Венгрия ЕС Евросоюз санкции против России Украина

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
В Минфине назвали санкции «финансовой ядерной бомбой»
Политика
Миллиардер Далио объяснил, почему санкции против России ударили по Западу
Экономика
Постпред России при ЕС усомнился во введении седьмого пакета санкций
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter