В Венгрии призвали ЕС не вводить больше санкций против России

Советник венгерского премьер-министра призвал остановить введение санкций, предупреждая, что ЕС может «оказаться на стороне проигравших» из-за экономических сложностей

Евросоюзу стоит отказаться от введения большего числа санкций против России и вместо этого способствовать переговорам, заявил Reuters старший советник венгерского премьер-министра Балаж Орбан. Агентство уточняет, что он не является родственником главы правительства Венгрии Виктора Орбана.

«В конце концов, Европа окажется на стороне проигравших в этой войне из-за экономических проблем. Мы бы рекомендовали остановить процесс санкций», — отметил Балаж Орбан.

Он подчеркнул, что с увеличением числа санкций европейская экономика страдает все больше и больше. При этом Россия, несмотря на то, что это также наносит ей ущерб, «выживает», отметил политик.

По его словам, Евросоюз четыре месяца следовал тактике санкционного давления, добившись определенных успехов, однако продолжение обернется еще большим ущербом для самой Европы. «Так что нам нужно о чем-то подумать. Переговоры, прекращение огня, мир. Дипломатия. В этом наше решение», — заключил Орбан.

О том, что антироссийские санкции эффективны только на бумаге, в середине мая утверждал премьер-министр Виктор Орбан. «Это возможно на бумаге, и многие «бумажные» политики выдвигают какие-то теоретические доказательства, но мне, как бы я ни старался вспомнить, не приходит на ум континентальная блокада, которая была бы эффективной. Однако я видел, как терпели неудачу те, кто ее вводил», — заявлял он, напоминая, что санкции уже вызвали финансовый кризис.

Венгрия не стала вместе с остальными странами ЕС вводить санкции против России, в частности, она не соглашалась на эмбарго энергоносителей. В итоге частичный запрет на импорт российской нефти все-таки вошел в шестой пакет санкций ЕС, однако из него были исключены поставки по нефтепроводу «Дружба», на чем настаивал Будапешт.

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По данным Reuters, ЕС сейчас обсуждает седьмой пакет ограничений против России, и рассматривает возможность включить в него золото. При этом неясно, будет ли это предполагать запрет на экспорт в Россию или импорт из нее.