ЕК допустила смягчение требования сократить потребление газа на 15%

Страны ЕС могут попросить пересмотреть для них требование о сокращении потребления газа на 15%, сообщили в ЕК. Ранее против этой меры выступили Испания, Греция и Португалия

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Требование снизить потребление газа в Европе на 15% до следующей весны не является строгим, от него возможны отклонения, заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

По его словам, единый уровень в 15% был выбран, чтобы «показать солидарность» стран — участниц Евросоюза. Однако государства могут просить сократить эту цифру до 5%, если смогут доказать, что у них «нет возможности вносить вклад в улучшение ситуации», как у других членов, «из-за инфраструктурных ограничений соединительных трубопроводов», отметил Макфи.

«Еврокомиссия изучит эти аргументы и примет соответствующее решение», — добавил он.

На этой неделе Еврокомиссия представила план, который предусматривает добровольное сокращение странами — участницами ЕС использования природного газа на 15% с 1 августа текущего года по 31 марта 2023-го. Официально против предложения Еврокомиссии выступили три страны — Испания, Греция и Португалия. Однако в действительности озабоченность выразили как минимум 12 стран ЕС, сообщал Reuters.

План по сокращению потребления газа ЕК обнародовала на фоне опасений, что Россия не возобновит поставки в ЕС в полном объеме по трубопроводу «Северный поток-1», который с 11 июля был закрыт на профилактику.

21 июля, как и было обещано, «Газпром» возобновил поставки. Газ поступает в объеме 40% — около 67 млн куб. м в сутки, как было до профилактики. До такого уровня поставки были сокращены с середины июня. «Газпром» объяснил решение тем, что Siemens не вернула ему турбину из ремонта. Ремонтируют их в Канаде, и вернуть двигатель было нельзя из-за санкций, которые страна ввела против России. Но после просьбы Германии Канада согласилась передать турбину. Однако в «Газпроме» подчеркнули, что не получили от Siemens необходимых документов.