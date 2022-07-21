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Глава МИД Венгрии прибыл в Москву после решения властей докупить газ

Сийярто проведет переговоры с Лавровым, Новаком и Мантуровым. Венгрия ранее ввела чрезвычайное положение в энергетике и решила закупить 700 млн куб. м газа дополнительно к объемам по контрактам
«Газпром» GAZP ₽190,52 -1,44% Купить
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: МИД РФ / ТАСС)

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто находится с визитом в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на венгерское посольство.

«Глава МИД Венгрии сегодня в Москве», — сказали в диппредставительстве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила агентству, что в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с Сийярто. Ранее переговоры и визит Сийярто не анонсировались.

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Пресс-секретарь венгерского ведомства Мате Пацолай сообщил, что Сийярто также встретится с вице-премьером Александром Новаком и вице-премьером, главой Минпромторга Денисом Мантуровым, передает Portfolio. Он напомнил, что для обеспечения безопасности энергоснабжения Венгрии правительство решило закупить дополнительно 700 млн куб. м природного газа в дополнение к объемам, предусмотренным долгосрочными контрактами.

В прошлом году Венгрия подписала долгосрочное соглашение о поставках в страну российского газа. По контрактам, заключенным на 15 лет между «Газпромом» и венгерской энергетической компанией MVM, в страну будет поставляться до 4,5 млрд куб. м ежегодно.

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13 июля Венгрия ввела режим чрезвычайного положения в энергетике из-за резкого роста цен на энергоносители. Он включает увеличение закупок газа за рубежом и сокращение потребления внутри страны. Премьер Венгрии Виктор Орбан отмечал, что газ у Венгрии будет, но «по очень высокой цене».

Накануне Еврокомиссия представила план, который предусматривает добровольное сокращение странами — участницами ЕС потребление природного газа на 15% в период с 1 августа нынешнего года по 31 марта 2023-го. Сийярто заявил, что ждет письменных документов по этому вопросу для формулирования позиции, но назвал инициативу серьезной. Предложение ЕК раскритиковала Испания.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Венгрия МИД Сергей Лавров переговоры газ
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